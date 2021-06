"Llevo un año escuchando que no ha podido encajar": la crítica de Cristián Bogado a Nicolás Blandi en Colo Colo

Colo Colo ha logrado levantar el rumbo después de la terrible temporada anterior y este 2021 se encuentra peleando en la parte alta de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional y a la espera de rival en la Copa Chile. No obstante, hay algo que le sigue faltando: goles.

Iván Morales ha sido uno de los más regulares, pero muy por debajo de lo esperado. Luciano Arriagada ha salvado algunas jornadas, mientras que Javier Parraguéz y Nicolás Blandi siguen con su irregular rendimiento desde su llegada.

Cristián Bogado, ex delantero del cacique, conversó con Al Aire Libre en Cooperativa y recalcó la necesidad de un nuevo atacante. "Se fue un referente como Paredes y no hay un nueve que, cuando los de las bandas tiran un centro, no hay nadie".

Blandi llegó a Colo Colo pero no ha logrado el rendimiento esperado. Foto: Agencia Uno

"Juegan con un nueve mentiroso, que está más acostumbrado a salir que estar dentro del área y cuando estás en un equipo grande, necesitas sí o sí un hombre ahí para el rebote y para empujarla", agregó.

Para Bogado, la salida de Esteban Efraín le ha pesado y mucho a los albos. "Eso lo tenía Paredes y hoy no lo tienen Colo Colo. Y lo necesita".

Finalmente lanzó una dura crítica a Blandi. "Llevo un año escuchando que no ha podido encajar en el equipo ni el club", lanzó antes de rogar por un alza en su juego. "Ojalá de una buena vez pueda afianzarse y ser el nueve que Colo Colo necesita".