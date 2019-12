Cristián Arcos desclasifica bombitas de Matías: salvó a Vidal tras el choque del Ferrari y recibió la furia de Sampaoli

El Tenor Escritor contó varios capítulos no tan conocidos de la vida del 14, quien hoy volvió a Colo Colo. Muchos de ellos están relatados en su obra Los 23, donde explica cómo el calerano fue clave para respaldar al King tras su accidente, que el ex DT de la Roja se indignó porque decidió operarse y no ir al Mundial y que hasta el día de hoy va a la pensión donde se alojó cuando niño.