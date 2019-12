Matías Fernández se emociona y se le quiebra la voz en su regreso a Colo Colo: “Sabía que me querían, pero nunca esperé que tanto”

Después de 13 años, Matías Fernández volvió a Colo Colo. Lo hizo con una presentación a la europea en la cancha del estadio Monumental ante 10 mil personas y quedó sorprendido con el cariño de la gente.

“El fútbol te regala momentos inolvidables y este es uno, llevaré guardado en mi corazón este recibimiento, sabía que me querían pero nunca esperé que tanto. Muchas gracias. Voy a dar todo de mí para estar al ciento por ciento, quiero darle alegrías, que puedan disfrutar, muy agradecido, les deseo lo mejor y que Dios los bendiga”, comentó, con la voz quebrada, el 14 al hablarle a la gente apostada en la tribuna Cordillera.

Poco después, comentó que “es un honor volver a vestir esta camiseta. Empecé con 12 años, me costó, pero con 20 salí habiendo cumplido mi sueño. 13 años después vuelvo y no solo, lo hago con mi señora y con mis hijos. Hay que dar el máximo, el cariño de la gente me motiva y me exige a prepararme de la mejor manera para conseguir los objetivos. Esto quedará guardado en mi corazón para toda mi vida. El fútbol me ha dado momentos muy lindos pero este es uno de los que más”.

Finalmente, el volante dijo que “es inexplicable, sentir el cariño de la gente es algo que no vivía hace mucho, estoy muy contento, muy emocionado, espero disfrutar cada partido, cada entrenamiento, el fútbol, que consigamos cosas con el pueblo colocolino. Por algo a Colo Colo le dicen el Eterno Campeón así que vamos en busca de esos campeonatos. Tengo 13 años más de que me fui, pero la ilusión intacta”.

Puedes revivir el momento acá: