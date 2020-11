Cristián Arcos: "Nadie en Colo Colo se ha parado en el camarín y ha dicho 'loco, estamos descendiendo'"

Cristián Arcos, periodista y escritor, aborda La Redgoleta de RedGol para analizar el presente de Colo Colo, con inédito riesgo de descenso en el Campeonato Nacional. Y asegura que en el cuadro popular falta un componente clave en la lucha.

"Este es el Colo Colo que juega peor, pero no el de los peores nombres. En la época de Dabrowski, jugaban Germán Real y Carucha Fernández. Jugó Malrechauffe. Verón, que con suerte era futbolista profesional cuando llegó acá... ¡Jugó Gino Clara!", introduce el curicano.

"Hubo un Colo Colo que tuvo muchos jugadores jóvenes por la quiebra, que eran buenos jugadores pero no estaban nada consolidados. Pero me parece que ahí había un relato. Y eso es súper importante en todos los equipos: un relato, una historia de la cual afirmarte", sentencia.

"Yo creo que nadie se ha parado en el camarín y ha dicho 'loco, estamos descendiendo'. Después veremos los premios, quién sigue, si le creíamos a Gualberto", alerta el Tenor Escritor de Radio ADN y columnista de AS Chile, que hoy además aparece en el podcast Te quiero ver.

Pero Arcos se pregunta. "Pero conseguir ese relato es súper difícil. Cualquier dirigente de Colo Colo llega con ese relato y yo, si fuera futbolista, no le creo: 'El tipo que me mandó a la Ley de Protección al Empleo, el tipo que quería mandar a Zaldivia a la Isapre, el tipo que en su negociación hizo que el grupo se dividiera, divide para vencer. Él me pide hoy día que rememos para el mismo lado'. Está bien, son profesionales y todos quieren ganar, pero va a costar que ese relato venga desde ahí", adelanta.

"Entonces tiene que venir desde otro lugar. La codicia es una enfermedad muy amplia, pero si la gente de Blanco y Negro tuviera otro tipo de relato, quizás debiera ajustar su directorio e incorporar gente que pueda sumar ese relato, esa historia", revela.

Arcos apunta a "algún histórico, un ex jugador, una figura emblemática a la que tú le creas. Que esté descontaminado de lo que ha sido Blanco y Negro en los últimos cinco años. Pero como la codicia es muy grande, me parece que eso no va a pasar: los emblemáticos han salido de Blanco y Negro", complementa.

El Chaco Insaurralde fue uno de los blancos de la reflexión de Cristián Arcos sobre el presente de Colo Colo. Foto: Agencia Uno

Colo Colo no tiene caudillo



El Tenor Escritor también cree que "el relato de que 'tenemos que salvarnos del descenso' todavía no está instalado en Colo Colo. La historia ha demostrado en el vecindario, que si los equipos grandes tienen que bajar, bajan. Bajó Gremio, Palmeiras, Independiente, River, América de Cali en los últimos diez años. Si le pasara, tendrá que hacerlo".

El problema es la ausencia de caudillos. "Yo creo que no hay quién lidere esto. Y ese es un problema. Los autoasumidos referentes de Colo Colo no son referentes reales. Estar muchos años en un club no te convierte en referente. Hay jugadores que llevan un año y medio y se convierten en referente. Luciano Aued a los seis meses era referente de la Católica. No el referente histórico: referente del plantel. Un tipo que ronque", advierte.

"(Walter) Montillo tenía un pasado en la U notable. Entonces llega y bueno, es Montillo. Yo creo que en Colo Colo ese no está, porque Insaurralde... Insaurralde se cree más de lo que es en Colo Colo, definitivamente. En la historia larga de Colo Colo, Insaurralde son veinte minutos. Pensé que en algún momento podía ser Barroso, pero más no juega que juega", asume.

"Y de los jóvenes veo poco. No dudo del compromiso, pero a veces hay que tener capacidades personales, características personales de liderazgo que uno no las aprecia más allá de Paredes", lamenta.

"Todavia creo que Colo Colo no desciende, pero es un riesgo real. ¿Me lo imagino jugando contra los equipos de la B? Todavía no. Quizás porque nunca ha pasado, como uno no se imaginó a River. Pero es un riesgo real y si Colo Colo quiere evitar ese descenso, que yo creo que tiene con qué, me parece que tiene que cambiar ese chip y hacer ese relato", concluye.