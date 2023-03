El neozelandés no ha tenido demasiada continuidad este año y esta vez ni siquiera irá al banquillo ante Cobresal

Tras el amargo empate 0-0 en el Superclásico ante Universidad de Chile, Colo Colo ahora debe afrontar un trascendental duelo ante Cobresal en El Salvador, en donde el Cacique buscará un triunfo para escalar en la tabla luego de un irregular inicio de Campeonato y también pensando en que cada vez está más cerca la Copa Libertadores.

Pero la semana no ha sido tranquila para el Cacique, especialmente por lo ocurrido en relación a Jordhy Thompson, quien fue separado del plantel luego de las indignantes imágenes reveladas en redes sociales, donde aparece golpeando a una mujer en un local nocturno.

Pero pese a la ausencia del canterano en la siguiente convocatoria, hay uno que no logró ganarse un espacio en esa lista. Se trata de Marco Rojas, quien no fue considerado por Gustavo Quinteros para viajar al campamento minero y de acuerdo a lo que señalan diversos medios, se trata de una decisión técnica y no relacionado con algo físico.

Una no citación que contrasta con la buena noticia que recibió el Kiwi, quien viajará a Nueva Zelanda para la Fecha FIFA tras volver a ser considerado por su selección. Los oceánicos jugarán dos duelos contra China, en Auckland y Wellington.

Es la primera convocatoria que recibe Rojas desde junio del 2022. Luego de eso, su seleccionado jugó el Repechaje del Mundial ante Costa Rica y dos amistosos en septiembre pasado contra Australia. En ambas nóminas, Rojas no fue considerado por el técnico.

Colo Colo se enfrentará a Cobresal este sábado 18 de marzo por la fecha nueve del Campeonato Nacional. Este viernes el Cacique ya viajó rumbo al norte y posterior al partido, tal como el año pasado, deberán devolverse contra el tiempo, ya que el compromiso está programado para las 18 horas. Esto, porque el aeropuerto no cuenta con luz artificial para que los aviones despeguen a oscuras.