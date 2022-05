Las noches de fin de mayo en Santiago están más frías que la aleta de Flipper, diría mi abuelita. Pero imagínese cómo estará la cosa en un mes más, cuando esté campeando el invierno en la zona central del país y se inicien los octavos de final de la Copa Sudamericana, con presencia estelar de Universidad Católica y Colo Colo.

La Conmebol oficializó la programación para los dos equipos chilenos que siguen en competencias internacionales y el panorama es gélido. Cruzados y albos se enfrentarán ante los entumecidos brasileños de Sao Paulo e Internacional de Porto Alegre con temperaturas que seguramente estarán cerca del estado de hipotermia.

El Cacique será el primero en salir a la cancha. El martes 28 de junio recibirá al elenco gaúcho en el estadio Monumental, desde las 20:30 horas. Mismo horario tendrá la UC como anfitrión de Sao Paulo, el jueves 30 en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos. Así que ojo con las heladas nocturnas.

Mejor pinta el clima para la semana posterior, cuando albos y cruzados visiten Brasil. Primero será el turno de Colo Colo, que se enfrentará a Inter en Beira Río de Porto Alegre el 5 de julio, a las 21:30 horas. Y la UC definirá su llave a la misma hora, el jueves 7, en el estadio Morumbí de Sao Paulo. ¿La temperatura probable? Sobre los 10°C en ambos casos.

- Universidad Católica y Sao Paulo animaron una inolvidable semifinal en la Copa Sudamericana 2012

Programación de octavos de final de la Copa Sudamericana



28 de junio: Nacional vs Unión y Colo Colo vs Inter

29 de junio: The Strongest vs Ceará, Deportivo Cali vs Melgar y Deportivo Táchira vs Santos

30 de junio: Independiente del Valle vs Lanús, U. Católica vs Sao Paulo y Olimpia vs Atlético GO.

5 de julio: Unión vs Nacional e Inter vs Colo Colo

6 de julio: Ceará vs The Strongest, Melgar vs Deportivo Cali y Santos vs Deportivo Táchira

7 de julio: Lanús vs Independiente del Valle, Sao Paulo vs U. Católica y Atlético GO vs Olimpia