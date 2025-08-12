Lo que ocurre con Arturo Vidal durante su paso por Colo Colo es un caso digno de estudio. Es que si bien futbolísticamente fue clave, sobretodo en la temporada 2024 donde fueron campeones, en el presente año lo que más hace son polémicas.

La más reciente se produjo este fin de semana, donde pese a acarrear una suspensión por acumulación de tarjetas amarillas, con total impunidad se presentó en las afueras del camarín del árbitro Felipe González para reclamar por un cobro contra el Cacique.

Este hecho, provocará que Vidal reciba citación al Tribunal de Disciplina, con el riesgo de recibir una nueva suspensión, la cual provocaría un récord negativo que romperá en su exitosa carrera, y curiosamente lo hará con Colo Colo, el equipo de sus amores.

ver también Y puede ser castigado de nuevo: todos los partidos que se ha perdido Arturo Vidal en 2025

El récord negativo que Vidal puede superar en Colo Colo

Hasta el momento, en su paso por el Cacique, el “King” registra nueve suspensiones en 95 encuentros durante sus dos pasos, ya sea por acumulación de tarjetas amarillas o expulsiones. Un número similar al que tuvo en Bayer Leverkusen, pero en 144 cotejos.

Si finalmente desde el ente jurídico de la ANFP se decide castigar a Arturo Vidal, alcanzará su máximo récord de castigos en su carrera a nivel de clubes, pues igualará las 10 que tuvo durante su paso por Juventus, donde llegó a ese número en 171 juegos.

Lo más llamativo es que donde más suspensiones recibió el Rey fue con la camiseta de la Selección Chilena, donde en 147 compromisos fue castigado en 11 oportunidades. En total, durante sus 19 años de carrera tuvo 47 suspensiones en 908 juegos.

Publicidad

Publicidad

Arturo Vidal en una de sus nueve suspensiones por Colo Colo (Photosport)

¿Por qué pueden castigar al “King”?

En el informe arbitral de Felipe González del empate de Colo Colo con Everton, se detalla que Arturo Vidal “me interpela a voz alzada recriminándome por el penal sancionado, utilizando términos que se detallan a continuación: ‘¿Cómo va a ser penal? ¿Para eso está el VAR o no? Son care palo, liberen el VAR, nos han cagado todo el año y siguen cagándonos. Siempre es la misma hueá, usen el VAR, para eso tienen la hueá’“.