Gustavo Quinteros hace un mea culpa en Colo Colo: "Los jugadores que no cumplieron con las normas están arrepentidos"

Extrañamente tranquilo se vio este viernes al entrenador de Colo Colo, Gustavo Quinteros, quien habló en la previa al partido con Ñublense, donde el Cacique tiene 17 bajos, por ser contactos estrechos a un contagiado por coronavirus.

El estratega argentino-boliviano se tomó con calma la situación, incluso, llegó a decir que no le costó armar el once estelar para el duelo que se jugará este sábado en Chillán.

"No costó mucho armar el equipo titular, porque venimos trabajando con la mayoría de los jugadores que les puede tocar jugar mañana, así que tienen un trabajo previo, generalmente nosotros los días miércoles trabajamos con ellos, hacemos fútbol, acompañados por aquellos que no tienen muchos minutos, así que están preparados, motivados, y nosotros les damos confianza. Hoy suceden estas cosas en momentos de pandemia, y tenemos que tener más de 20 jugadores preparados para jugar, pero confiamos en los que van a entrar", dijo de entrada el DT.

Luego, el ex director técnico de Universidad Católica señaló que los jugadores que no cumplieron con las medidas sanitarias tras el triunfo ante la U están muy arrepentidos por lo sucedido.

"Después de un triunfo importante los jugadores olvidaron que no podían estar sin barbijo (mascarilla) o olvidaron ese tema por algunos minutos, algunos jugadores, no todos, pero de todas maneras acatamos la sanción de alguna manera, porque hemos cometido un error, esperemos no volver a hacerlo… nosotros hace tiempo no teníamos ningún contagio, pero estamos preparados y los jugadores están arrepentidos", comentó.

Tras ello, Quinteros expresó que siente esta situación como una oportunidad importante para ver a jugadores que no han tenido la opción de debutar en el torneo.

"Hablé con todos, esto en primera instancia es un problema, pero ahora debería a pasar a ser una oportunidad para muchos jugadores jóvenes, otros de experiencia que venían de recuperarse, de alguna lesión o no estaban considerados en los partidos anteriores, yo lo tomo como una oportunidad para ellos, y para nosotros como cuerpo técnico, para seguir aprendiendo", sostuvo.