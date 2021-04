Con el Colo Gil como estandarte: la joven formación de Colo Colo para visitar a Ñublense

Unas horas muy ajetreadas tuvo Colo Colo, que perdió a la mitad del plantel para el partido de este sábado ante Ñublense, por la sexta fecha del Campeonato Nacional, debido a contactos estrechos por coronavirus.

Sin embargo, el cuadro albo tuvo dos noticias positivas este viernes, porque una de sus figuras en la actual campaña, el volante argentino-chileno Leonardo Gil sí podrá jugar, al igual que el arquero Omar Carabalí.

Ambos entraron en la citación de Gustavo Quinteros, ya que no fueron contactos estrechos, por ende, tienen la opción de estar en el duelo ante los rojos por el torneo nacional.

El mediocampista con pasado en Rosario Central será sí o sí de la partida, y de esta forma asoma como uno de los grandes referentes en el once estelar. El zurdo ocupará el puesto de Jorge Araya, quien deberá esperar su opción en el banco.

Fierro le ganó el puesto a Carabalí - AgenciaUno

Carabalí, en tanto, lucha palmo a palmo con el juvenil Julio Fierro por un puesto en el once estelar, aunque el ex seleccionado Sub 17 tiene ventaja sobre el ex San Luis de Quillota.

De esta forma Colo Colo irá con Julio Fierro; Bruno Gutiérrez, Nicolás Garrido, Felipe Campos, Felipe Fritz; Vicente Pizarro, Leonardo Gil, Carlo Villanueva, Joan Cruz; Juan Carlos Gaete y Luciano Arriagada.

Los albos visitan este sábado desde las 18:00 horas a Ñublense, en duelo que puedes seguir por RedGol.