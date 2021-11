En Colo Colo el nombre Nicolás Blandi está prohibido, porque Blanco y Negro invirtió mucho dinero en su llegada a principio de 2020 y su paso por el Monumental fue sencillamente desastroso.

El delantero, pese a que se fue del Cacique en calidad de cedido a Unión de Santa Fe, sigue generando problemas, porque desde Argentina aseguran que ByN debe dinero a San Lorenzo por su fichaje.

La concesionaria que administra al cuadro popular niega dicha situación, porque el gerente deportivo Daniel Morón indicó que no ha llegado ninguna notificación al respecto.

"Recién conversé con el presidente (Edmundo Valladares) y el gerente general, Alejandro Paul. Por lo menos Colo Colo no ha sido notificado de nada, por ahora no existe eso para nosotros. Que yo sepa no hay nada, yo llegué este año, hay cosas que quizá desconozco. Pero que sepa, no", dijo el ex arquero.

Sin embargo, Morón fue claro en decir que en el caso que exista alguna morosidad, deberán hacerse cargo de pagar dicha deuda.

"Siempre es lamentable cuando uno tiene que pagar algunas cosas, pero si se debe hacer, se debe hacer. Las deudas siempre se pagan. No creo que complique lo de las contrataciones, porque estamos esperanzados en clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores y eso tiene una gratificación o un premio de dónde debería salir el pago de los refuerzos", cerró el Loro.