Colo Colo vs Cobresal | Ver EN VIVO a albos y mineros por la fecha 33 del Campeonato Nacional en el Estadio Monumental

La final más esperada y definitiva podría tener Colo Colo este jueves a partir de las 18:30 horas, y es que nunca antes los albos llegaron con la opción clara y matemática de decirle adiós a la opción del descenso.

Cobresal será el rival de los blancos en el Estadio Monumental por la fecha 33 del Campeonato Nacional; penúltima jornada del futbol chileno y que se jugará en simultáneo con tres partidos que también dirán algo en el futuro del Cacique: Wanderers vs U de Conce, Coquimbo vs Everton y Audax Italiano vs Iquique.

Si se da una serie de resultados, el Popular podrá oficialmente terminar con la pelea del descenso, claro que la victoria es obligación. Complejo escenario y que no será sencillo de cumplir contra el elenco minero, quienes pelean por meterse en Copa Sudamericana y vienen de dos triunfos consecutivos.

Los dirigidos por Gustavo Quinteros, que contra Iquique en la última fecha tuvieron que extremar recursos para cuidar el empate, podrían tener varias novedades en el XI titular y la citación. Además del regreso de Ignacio Jara y Esteban Paredes a la nómina, el técnico argentino podría contar con un jugador que lleva bastante ausente: Marcos Bolados.

En caso de no lograr la salvación este jueves, Colo Colo deberá jugarse todo en la fecha final ante O'Higgins de Rancagua en El Teniente.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Colo Colo vs Cobresal por la 33° fecha del Campeonato Nacional?

Colo Colo vs Cobresal juegan este jueves 11 de febrero a las 18:30 hrs en el Estadio Monumental.

Los albos tuvieron un fuerte y agotador empate y deben dar vuelta la página rápidamente. (Foto: Agencia UNO)

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV Colo Colo vs Cobresal?

El partido será transmitido por TNT Sports 2 y TNT Sports 2 HD, en los siguientes canales según tu cableoperador:

TNT Sports 2 (Ex CDF Premium)

VTR: 165 (SD)

DTV: 631 (SD)

ENTEL: 242 (SD)

CLARO: 190 (SD)

GTD/TELSUR: 71 (SD)

MOVISTAR: 486 (SD)

TU VES: 504 (SD)

TNT Sports 2 HD

VTR: 856 (HD)

DTV: 1633 (HD)

ENTEL: *Sin información del cableoperador*

CLARO: 491 (HD)

GTD/TELSUR: 80 (HD)

MOVISTAR: 897 (HD)

TU VES: ***

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo Colo Colo vs Cobresal?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en Estadio TNT Sports y TNT Sports GO.