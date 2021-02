Unión Española vs La Serena | Ver EN VIVO y ONLINE el partido entre rojos y granates por el Campeonato Nacional

Unión Española está irreconocible. Poco queda de ese equipo que vislumbraba buen fútbol en la primera mitad del Campeonato. Una vez empezada la segunda rueda la irregularidad empezó a ser la tónica en las huestes Independencia.

Hoy, con varios jugadores menos, y con el artífice de lo que fue una buena campaña lejos de la tienda roja, el equipo de Colonia tiene la oportunidad de quedarse con un cupo a la Copa Libertadores gracias a la cuenta de ahorro que en un momento generaron.

Pero son tres los equipos que hoy pelean por dos cupos al torneo de clubes más importante del continente. Y en ese sentido, a los ahora dirigidos por Jorge Pellicer, les falta una victoria para asegurar su presencia en ese torneo.

Y el partido sonde habrá la opción de asegurar el Chile 3 o el Chile 4 es ante La Serena, cuadro que asoma como el próximo rival del cuadro de la Plaza Chacabuco al que recibirán en el tradicional estadio Santa Laura.

Los Granates, en tanto, vienen de caer ante Universidad Católica, rival al que le dieron pelea pero no pudieron llevarse algo. Ahora, la consigna es derrotar a Unión Española para no complicarse con el descenso ni en la tabla anual ni en la ponderada.



Día y hora: ¿cuándo juegan Unión Española vs La Serena por el Campeonato Nacional?



Unión Española vs La Serena será este miércoles 10 de febrero a las 18:30 horas.

En la primera rueda, Unión se quedó con el triunfo en un duelo que se resolvió sobre el final. Foto: Agencia UNO.

Televisión: ¿dónde ver EN VIVO y por TV el encuentro?



Unión Española vs La Serena será transmitido por TNT HD. Entérate de la señal respectiva de acuerdo a tu cableoperador:

TNT Sports HD (Ex CDF HD)

VTR: 855 (HD)

DTV: 1631 (HD)

ENTEL: 243 (HD)

CLARO: 490 (HD)

GTD/TELSUR: 845 (HD)

MOVISTAR: 896 (HD)

TU VES: **NO DISPONIBLE**



Online: ¿se puede ver el partido en vivo vía streaming?



Si quieres disfrutar del encuentro a través de tus plataformas digitales, puedes hacerlo en Estadio TNT.