Ricardo Dabrowski y mala campaña de Colo Colo: “No me lo imagino en Primera B. Sería catastrófico”

Este jueves Colo Colo tiene un difícil compromiso ante Audax Italiano por el Campeonato Nacional, pues tiene la obligación de ganar para dejar de ser colista y seguir en la lucha para evitar el descenso a Primera B.

En ese sentido, Ricardo Dabrowski, recordado ex delantero, entrenador y campeón de la Copa Libertadores con el Cacique, conversó con Deportes en Agricultura sobre la compleja situación deportiva que vive el club y aseguró que un descenso “sería catastrófico”.

“Allá en Argentina descendió River Plate, San Lorenzo, Independiente y Racing Club, pero habían otras circunstancias. No me quiero imaginar ese escenario, porque sería catastrófico”, partió mencionando.

Los Albos vienen de caer ante Palestino. (FOTO: Agencia Uno)

“Por lo que yo veo, es que esto no es de hace un par de partidos, viene de hace mucho tiempo; por lo menos son dos años o dos años y medio. En todo caso, Colo Colo, juegue contra el equipo que juegue, siempre va a tener la presión, porque obviamente se le exigirá más. No me imagino ese escenario (de descender a la B), no me lo imagino”, agregó.

Al ser consultado sobre la mala campaña que vivió como jugador con los Albos en 1988, recordó que “el poco descanso y la poca preparación hizo que tuviéramos una primera rueda del torneo que fue muy mala, muy mala en cuanto a sumatoria de puntos”.

“No te daban ganas de salir de tu casa, porque sentías esa vergüenza de que no podías perder. Salimos adelante y ese año ganamos la Copa Chile y tuvimos una segunda rueda muy buena. Cuando empezamos el torneo de 1989, lo hicimos con mejor pie, preparados y terminando ganando el Campeonato Nacional con la misma base de jugadores”, sentenció.

