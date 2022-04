Colo Colo está invicto en la Copa Libertadores de América, porque este miércoles venció a Alianza Lima en el estadio Monumental y sumó su segunda victoria al hilo en el certamen continental.

El cuadro albo venció en Macul con goles de Juan Martín Lucero y Esteban Pavez, para sumar su segunda alegría, debido a que en el estreno le había ganado a Fortaleza en Brasil.

Hubo muchos análisis tras el compromiso, y uno de ellos fue del periodista Rodrigo Sepúlveda, quien en su canal de Youtube desglosó lo sucedido en la cancha David Arellano.

"Varias cosas para comentar. Primero, fíjense que me pasó algo con Colo Colo hoy, lo mismo que ante Fortaleza, que me sentí orgulloso de tener un equipo así, me sentí orgulloso con tener un Colo Colo con una actitud ofensiva desde el inicio, tratando de dominar el partido y queriendo ser dominador del partido y eso a mí me llenó la vista", dijo de entrada el comunicador.

“Me encantó, me encantó, me encantó. Un funcionamiento perfecto por muchos momentos del partido. Una victoria clave, una victoria fundamental, suma seis puntos el Cacique y hoy Colo Colo es puntero, imagínense lo que les digo ganando un partido de visita y otro de local”, agregó.

Luego, Sepu indicó que “las dos cosas tienen una valoración tremenda en la Copa Libertadores, primero porque gana afuera ganándole a Fortaleza en Brasil y segundo vuelve a ser fuerte en su casa, eso también es fundamental en la Copa”.

Por último, el periodista alabó la victoria en calidad de visita, lo que para su punto de vista es vital en una copa internacional.

“Tantas veces les he dicho que hay que ganar acá, ganar en su cancha, que hay que ser fuerte, que hay que ser absolutamente localista y mostrar poderío. Hoy lo hizo ganando a Alianza Lima”, cerró.