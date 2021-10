El periodista de radio ADN advirtió que la Seremi de Salud califica la situación de Colo Colo como “un brote complejo” y que quiere poner en aislamiento siete días más al plantel profesional. Es decir, no sólo quedan fuera del partido con Wanderers, sino que también ante Melipilla. De paso, recalcó que desde Quilín buscan denunciar al Cacique ante el Tribunal de Disciplina.

La situación en Colo Colo sigue muy complicada tras la masiva cuarentena y nueve casos de Covid-19 confirmados con al menos uno de variante Delta. Ya tuvo que jugar con un equipo de emergencia ante Audax y ahí se presentó otro afectado, por lo que también entraron a confinamiento. Hoy la negociación del Cacique es para suspender el partido con Santiago Wanderers de este martes, ya que no tiene más futbolistas y están todos aislados, totalizando más de 100 personas entre los deportistas y funcionarios.

No obstante, Juan Cristóbal Guarello advirtió que se puede venir un problema aún mayor en Macul. “Esto es información pura y dura: la Seremi de Salud, encabezada por Helga Balich, ha declarado que el brote en Colo Colo es un brote complejo. Hay por lo menos un caso Delta, por lo tanto ella quiere poner en cuarentena a los Sub 20 siete días y al equipo completo de Audax Italiano siete días. Además, al primer equipo que salía de la cuarentena, que salía hoy, agregarle siete días más. Es decir, no llegarían ni al partido con Melipilla del próximo sábado”, recalcó el periodista en radio ADN.

“En vista de que es casi seguro que a Colo Colo le den siete días más de cuarentena, el martes podrían jugar sólo con la Sub 16. Eso le daría espacio a la ANFP para apelar al artículo 26 del reglamento de campeonatos que habla de ‘fuerza mayor’. Colo Colo no podría jugar con Sub 16 y eso se entiende. La negociación con la dirigencia de Colo Colo ha sido áspera y mañana (domingo) se reúne el directorio de la ANFP para decidir la suspensión del partido”, abundó.

Asimismo, recalcó que “esto es muy importante, la ANFP va a denunciar a Colo Colo al Tribunal de Penalidades para que resuelva un tipo de castigo por el mal manejo de la pandemia y el mal manejo en general. Habría que ver a qué castigo se arriesgan. A mí me dijeron posible pérdida de puntos, pero no tengo la expertiz, ni el reglamento, no tengo los datos. Lo que sí es claro y va a ocurrir es que la ANFP va a denunciar a Colo Colo al Tribunal. Es la intención de la presidencia tras las duras negociaciones con el presidente de Colo Colo. Mañana (domingo) todo esto se resuelve en reunión de directorio. En un 99% el partido del martes está suspendido”.

Finalmente, Guarello advirtió que “la relación entre Colo Colo y la ANFP está completamente rota. Dan por hecho que Colo Colo, que votó por Milad, se va a pasar a la oposición. Hay nueve jugadores contagiados, uno al menos con variante Delta, van a ampliar la cuarentena siete días más, le van a dar cuarentena a la Sub 20 siete días y en el mejor de los casos, Colo Colo podría jugar contra Melipilla el próximo sábado con el equipo que jugó con Audax en Rancagua”.