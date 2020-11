Otro feroz problema para Colo Colo: puede perder a medio equipo el 31 de diciembre por término de contrato

Colo Colo es puros líos y pese a conseguir dos victorias ante equipos como Antofagasta y Audax Italiano, también agregó dos derrotas frente a Palestino y Curicó Unido y con el renacer de Deportes La Serena y O’Higgins, quedó último en el Campeonato Nacional cuando ya queda poco menos de la mitad de la temporada.

Además, sumó la dificultad para encontrar refuerzos y sólo consiguió el concurso del reemplazo de Matías Zaldivia, Maximiliano Falcón, además de Ignacio Jara y el juvenil argentino Pablo Solari. Ahora anda buscando alguna otra opción pero con el cierre del TMS, debe ser un jugador libre y chileno.

Pero no sólo eso: por motivos contractuales, puede perder a, al menos, a cinco jugadores cuyo vínculo dice que la fecha de término es el 31 de diciembre de 2020 y no “al final de la temporada” que, como es de público conocimiento, se extendió hasta el cierre de enero. ¿Quiénes? Pablo Mouche, Juan Manuel Insaurralde, Julio Barroso, Esteban Paredes y Carlos Carmona.

El tema es “simple”: si no llegan a un acuerdo para firmar un anexo de contrato hasta el 31 de enero, los cinco jugadores pueden tomar sus cosas e irse apenas el calendario cambie de año como jugadores libres y dejar Colo Colo cuando aún queden ocho partidos por disputar, con el Superclásico en el Monumental incluido, y, seguramente, en el tramo final para poder zafar del descenso.

El único caso que se puede dar como descontado que va a continuar es el de Esteban Paredes, pero tampoco estará para jugar dada su lesión en el pie izquierdo el cual, finalmente, no será operado. El capitán albo quiere terminar su carrera en cancha y extenderá su vínculo o hasta mediados de 2021 o bien hasta el fin del próximo año.

Con el resto no será sencillo. Según pudo saber RedGol, ya hay jugadores que pretenden, al menos, firmar hasta fines de 2021, lo que chocaría con el deseo de Colo Colo de renovar el plantel y a ello se suma la incertidumbre de no saber en qué categoría jugará el próximo año.





Al respecto, el gerente deportivo de Colo Colo, Marcelo Espina, manifestó que “los tres equipos grandes estamos en una complejidad. Los nombro porque son los equipos que en general hacen contrato hasta el 31 de diciembre y no fin de temporada. Lo estamos conversando con el entrenador, no ha tenido a todos y está evaluando. Siento y creo que para el jugador sería tranquilizador saber de su futuro, pero debemos esperar un poco y no dentro de mucho tiempo vamos a tener que aclarar el tema”.

Además de estos cinco referentes, también terminan contrato jugadores como Darío Melo, Miguel Pinto, Felipe Campos y Brayan Véjar, pero sus vínculos especifican que expiran al “término de la temporada” y no a plazo fijo con fecha hasta el 31 de diciembre.