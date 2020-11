Colo Colo vs Curicó Unido | Ver EN VIVO por TV y ONLINE el duelo del Cacique frente a los curicanos en el Estadio Monumental

Continua la fecha 20 del Campeonato Nacional, este miércoles a partir de las 18:00 horas en el Estadio Monumental, un complicado Colo Colo recibe a Curicó Unido, el elenco albo se encuentra último en la tabla de posiciones tras la victoria de Deportes La Serena por 3-1 frente a Palestino.



Colo Colo que está en la última posición en la tabla general de este torneo, necesita una victoria que los posicione en zona de promoción y los acerca a un grupo de equipos que tienen una veintena de puntos. Los albos lo están pasando mal no solo en la tabla de posiciones, también en la enfermería, para este duelo se sumará la baja de Esteban Paredes, de Felipe Campos y de Cesar Fuentes, el delantero colocolino se perdería todo lo que resta de campeonato luego de sufrir una fractura en su pie izquierdo, los reemplazos serian Javier Parraguez y Maximiliano Falcón y Carlos Carmona respectivamente.



Por parte de Curicó Unido, el elenco tortero que ha venido haciendo un buen torneo nacional, últimamente sufrió la salida de su técnico Nicolás Larcamón, sin embargo, el elenco de la región del Maule tuvo que buscar rápidamente un reemplazante y confirmó que Martín Palermo, ex DT de Unión Española, será el próximo técnico curicano, sin embargo, para este partido el encargado de dirigir a Curicó será el ex futbolista Damián Muñoz.



Actualmente a falta de jugarse algunos encuentros de la fecha 20, Colo Colo se ubica último en la tabla con 17 puntos, uno menos que Deportes la Serena que tiene un partido jugado más. Mientras que Curicó Unido es 5° con 31 unidades.



Día y hora: ¿Cuándo juegan Colo Colo vs Curicó Unido por la 20° fecha del fútbol nacional?



Colo Colo vs Curicó Unido por la 20° fecha del campeonato nacional se enfrentarán este miércoles 25 de noviembre a las 18:00 horas.



