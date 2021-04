Leonardo Valencia y Carlo Villanueva no logran salir de Colo Colo a La Serena o Huachipato: se quedan

El libro de pases del fútbol chileno cerró con varias sorpresas, dos de ellas relacionadas a Colo Colo: el Cacique inscribió al defensor argentino Emiliano Amor y también logró un acuerdo de última hora con el joven delantero Favio Cabral, por lo que Gustavo Quinteros tendrá a sus deseados refuerzos en la zona de la defensa central y del centrodelantero. Pero también estuvo al lado de perder a dos futbolistas.

Se trata de Leonardo Valencia y Carlo Villanueva, quienes estuvieron muy cerca de partir tras tener opciones en Huachipato y Deportes La Serena. De hecho, el ex Universidad de Chile hasta llegó a tener un principio de acuerdo con ambas escuadras pero, finalmente, no prosperó.

¿Qué pasó? En el caso de Valencia, cuando estaba todo listo, Gustavo Quinteros habló con el futbolista para decirle que iba a tener sus oportunidades y que no desesperara pese a que no ha sido citado a ninguna de las tres primeras fechas del Campeonato Nacional, lo que lo tenía intranquilo ya que no está lesionado.

Por su parte, en lo de Carlo Villanueva influyó Colo Colo: el representante del futbolista, Fernando Felicevich, buscaba sacarlo para que tenga más minutos, pero el Cacique se negó rotundamente al tratarse de uno de sus activos con mayor proyección de la cantera alba, pese a que ha estado afectado por las lesiones.

Colo Colo visitará a Everton este domingo a las 15:00 horas en el estadio Sausalito por la cuarta fecha del Campeonato Nacional.