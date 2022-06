El Cacique vivió este viernes su primer amistoso de intertemporada en Argentina y para dicho compromiso ante Atlanta el Pibe Solari no dijo presente, algo que dejó preocupado a Quinteros, todo esto en medio de su frustrada salida al fútbol mexicano.

Colo Colo solo piensa en mantenerse en la lucha por el título del Campeonato Nacional e ir con todo a pelear la Copa Sudamericana este segundo semestre de 2022, y bajo ese contexto es que está realizando una intertemporada en Argentina. De forma paralela en en Santiago, la directiva alba rechazó la oferta para vender a Pablo Solari.

El Cacique recibió una oferta cercana a los 4 millones de dólares de parte del América de México en un segundo intento de llevarse al habilidoso delantero argentino de 21 años, pero la importancia del Pibe para el equipo de Gustavo Quinteros llevó a que en Blanco y Negro rechazaran la propuesta.

Así, este viernes 10 de junio el Eterno Campeón jugó su primer partido amistoso de la intertemporada al otro lado de la cordillera y justamente el formado en Talleres de Córdoba fue el gran ausente en el elenco comandado por el entrenador argentino y nacionalizado boliviano del Cacique, pero eso tiene una explicación.

Fue el periodista Daniel Arrieta, encargado de seguir el día a día del cuadro Popular en TNT Sports, quien dio a conocer los motivos por los cuales Solari no estuvo en el empate 1-1 ante Atlanta, club del ascenso argentino.

Colo Colo igualó 1-1 con Atlanta de la Primera Nacional, segunda categoría del balompié trasandino, gracias a un gol de César Fuentes. Dani Arrieta informó que Solari no estuvo presente porque no estaba en condiciones físicas óptimas, ya que no había podido dormir de buena manera. El hecho preocupó al DT.

El reporte también apunta a que Quinteros tomará cartas en el asunto y conversará con Solari para saber qué pasa por la cabeza del Pibe mientras su futuro futbolístico no deja de darle vueltas. No eran un misterio las ganas que tenía Solari de partir al América, pero la negativa de la directiva alba tiró todo por la borda generando contrariedad en el jugador.

Así las cosas, por ahora el futuro de Pablo Solari sigue estando en el Cacique. Y aunque llegue una nueva oferta de otro club o del mismo América, que cumpla con las expectativas económicas que tienen en Macul, lo cierto es que el Pibe seguirá en el Monumental hasta fin de temporada tal y como estableció la directiva de Blanco y Negro en sus nuevas condiciones.