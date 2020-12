Colo Colo se suma a la guerra en Twitter con la UC y publica video de la polémica mano de Rebolledo

Tras el partido entre Universidad Católica y Colo Colo en el estadio San Carlos de Apoquindo, que terminó 0-0 con todas las emociones cerca del final, Gustavo Quinteros se tiró de cabeza para reclamar contra el arbitraje y, en particular, contra el uso del VAR.

¿Qué pasó? Raimundo Rebolledo tocó una pelota con la mano en área propia tras cubrirla de Matías Fernández pero el árbitro del compromiso, Eduardo Gamboa, no la consideró falta y tampoco le advirtieron para que la fuera a revisar.

“Me voy a poner a campaña para recopilar todas las jugadas y guardarlas. Me tengo que defender, tengo que defender el trabajo. Hay algo rarísimo. No puede ser, lo vieron los jugadores, lo vieron todos. Esto está mal. Por lo menos revisen, si le pegó o no en la mano. Tampoco entiendo cuáles son penal y no cuando pega en la mano. Ni las revisan. Me tiene preocupado”, disparó el entrenador de Colo Colo en conferencia de prensa posterior al encuentro.

No obstante, del otro lado también reclamaron una acción: un agarrón de Julio Barroso sobre Diego Valencia que le impidió cabecear de manera limpia un balón que atajó Brayan Cortés. Tanto el presidente de Cruzados, Juan Tagle, como la propia cuenta de la UC, pusieron imágenes de la acción y Colo Colo contestó rápidamente.

Con un video de la acción y emojis de una mano, ojos y una carita pensativa, el Cacique respondió a lo que había caído de San Carlos de Apoquindo.

