Para Cristián Zavala, en Colo Colo no ha la continuidad que esperaba y no está para nada de acuerdo con la postura de Gustavo Quinteros de no dejar salir a nadie, ya que siente que, aunque se diga eso, no va a jugar. Unión de Santa Fe lo quiere y el jugador pide ir, como lo hizo Pablo Solari sin éxito al América.

Los dolores de cabeza están a la orden del día en Colo Colo. Gustavo Quinteros está de mal talante porque todavía no tiene refuerzos y sólo le restan cinco días para inscribir jugadores para la llave de la Copa Sudamericana ante Internacional de Porto Alegre; el regreso de la intertemporada no fue el mejor, ya que empataron sin goles en un mal partido ante Deportes Temuco, de la Primera B, en el Monumental por la Copa Chile y Pablo Solari sigue disparando por su frustrada partida al América.

Pero el Pibe no es el único disconforme con la medida adoptada por Quinteros y la directiva de no dejar salir a nadie. Cristián Zavala no se resigna, considera que le dicen que debe permanecer en Colo Colo pero sabe que no va a jugar apenas vuelvan los titulares y pidió a Blanco y Negro salir.

Así lo reveló Al Aire Libre en Cooperativa, dejando en claro que, a diferencia del caso de Solari, en la directiva alba estarían dispuestos a analizar su caso ante la oferta de Union de Santa Fe, donde confirmaron que buscan sus servicios luego de ser ofrecido.

“Fue ofrecido y es un puesto donde se necesita traer un refuerzo. Eso sí, nos preocupa que haya quedado relegado en el primer semestre en la Primera División, no jugó mucho”, reveló a RedGol el presidente del Tatengue, Luis Spahn, hace unos días.

Quinteros nunca consideró a Cristián Zavala como refuerzo. Cuando fue presentado, el DT siempre hizo hincapié en que “llegaron dos jugadores para la Copa Libertadores como Juan Martín Lucero y Esteban Pavez”, relegando al ex Melipilla a la categoría de una “apuesta del club”. Y así lo refrendó en cancha con pocas opciones, donde el ex Potro no ha podido reeditar sus anteriores presentaciones.