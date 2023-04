Colo Colo está ad portas de vivir semanas intensas de fútbol, jugando varios partidos a mitad de semana por su participación en la Copa Libertadores 2023, certamen donde debutará de local el próximo miércoles 19 de abril ante Monagas de Venezuela.

Lamentablemente la organización de este compromiso en el Estadio Monumental recibió un verdadero mazazo por parte de la autoridad, ya que ordenó a los albos a jugar con aforo recudido por el cierre de las tribunas Galvarino y Caupolicán, codos que se encuentran al costado de Magallanes, la galería sur del recinto colocolino.

“Por determinación de las autoridades los sectores Caupolicán y Galvarino estarán cerrados para el partido ante Monagas de Venezuela. El aforo autorizado es de solo 30 mil personas (…) Abonados y accionistas serán reubicado”, publicó Colo Colo en su redes sociales.

Es precisamente en estos sectores donde se dieron importantes hechos de violencia en el úlitmo superclásico ante Universidad de Chile y que dejó a los albos con un castigo de tres partidos a puertas cerradas por el torneo local.

¿Dónde serán reordenaros los abonados en esos sectores? Los abonados en Galvarino podrán canjear su ticket en sector Tucapel, mientras que los abonados en Caupolicán podrán hacer lo propio en Lautaro. Por último los accionistas de Caupolicán podrán canjear su entrada en Cordillera.

Este es un duro golpe para las arcas de Colo Colo, ya que un aforo de 30 mil personas baja bastante la recaudación en un partido de Copa Libertadores, sobre todo considerando que el aforo total del Monumental es de 47 mil espectadores.

“Los hinchas y adherentes de Monagas de Venezuela podrán acceder a la venta de entradas el día sábado 15 de abril a las 19 horas a través de PuntoTicket y el sector asignado es Magallanes. Es importante recordarle a nuestros hinchas que no se permitirá el ingreso de colocolinos y colocolinas al sector visita”, advirtió el Cacique en su sitio web.

“Quienes vinculen su rut con un ticket a sector no asignado arriesgan aplicación de derecho de admisión por el tiempo que se considere necesario, y además no podrán ingresar al recinto el día del partido. De la misma manera, hinchas de Monagas de Venezuela no podrán ingresar a otro sector que no sea el asignado para la visita”, concluyeron los albos.