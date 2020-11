Talleres de Córdoba pone su mirada en Chile y quiere llevarse a Gabriel Suazo de Colo Colo

Uno de los titulares fijos en Colo Colo es Gabriel Suazo, volante que es inamovible en el esquema técnico de Gustavo Quinteros en un Cacique que está en el penúltimo lugar de la tabla.

El ex seleccionado nacional Sub 20 había despertado el interés del fútbol argentino en el pasado, porque Boca Juniors había preguntado por sus servicios, pero las negociaciones no siguieron adelante.

Pero desde el vecino país siguen buscando al zurdo, porque ahora Talleres de Córdoba demuestra interés en contar con el volante mixto del Cacique.

El cuadro que dirige técnicamente el uruguayo Alexander Medina tiene que reforzar la zona media, y el mediocampista albo es una opción, aunque también es alternativa otro futbolista nacional, porque el jugador de O'Higgins Tomás Alarcón está en el listado de posibles fichajes del conjunto cordobés.

Tomás Alarcón también suena en Talleres - AgenciaUno

Talleres tiene que encontrar rápido a su nuevo volante mixto, con los dos chilenos en carpeta.