Rafael Olarra incendia el debate por el penal no cobrado a Colo Colo: “¡No hay falta, absolutamente!”

El debate de la acción polémica de la última fecha del Campeonato Nacional sigue caliente. En dicha jugada, Cristián Suárez impactó con un codo a Gabriel Costa en área propia en el duelo de Colo Colo vs Palestino y el árbitro del compromiso, Fernando Véjar, no cobró penal. Minutos más tarde, fue llamado desde el VAR, la revisó y mantuvo su decisión argumentando que es “una jugada de fútbol”, quedando la grande entre los albos que reclamaron a viva voz hasta, incluso, una vez terminado el partido.

El presidente de la comisión de árbitros de la ANFP, Jorge Osorio, manifestó que hubo un error de Véjar y que debió sancionar penal. Pero también han existido voces disidentes, como la de Johnny Herrera, quien protagonizó un sabroso debate con Manuel De Tezanos Pinto en Todos Somos Técnicos, de TNT Sports. Y al exarquero de Universidad de Chile se sumó Rafael Olarra.

El otrora seleccionado nacional manifestó en Nexo, de ESPN, que “para mí no es penal. Revisando la jugada, primero que todo, para dar contexto, es un centro que Costa en ningún momento podía cabecear, no tenía chance. Ante eso, hay un central que salta y jamás el salto puede ser con los brazos a los costados. Le da al balón con la parte de atrás de la cabeza y esto genera que le pegue con el brazo a Costa. ¡No hay absolutamente penal en esa jugada!”.

Asimismo, añadió que “cuando un jugador no salta y otro sí, varían las alturas. No hizo el movimiento para pegarle, el cayó y ahí le pegó”.

¡RAFA INCENDIÓ EL PANEL! #NexoChilexESPN El ex defensor central defendió el actuar de Suárez ante Gabriel Costa. "No hay absolutamente penal en esa jugada" pic.twitter.com/txaWBTlzTI — ESPN Chile (@ESPNChile) May 11, 2021

Pero, ¿no es lo mismo por lo que echaron a Gabriel Suazo en el Superclásico? “No es igual al de Suazo. Suazo salta y abre el brazo, le pega. No puedo esperar como central que el delantero me cabecee. La pelota va hacia atrás, él no puede llegar, salta el central y lo supera en estatura. Pero no hay intención de golpearlo para que no cabecee porque no tenía ninguna chance de hacerlo”, recalcó el Flaco.

Quien no estuvo de acuerdo fue Nicolás Peric, también panelista del programa. “Suárez le pega a la pelota con la espalda. Costa cayó mal porque le pegaron con el codo, gracias a Dios no se fracturó la tibia por la forma en que cae y Suárez da una vuelta y queda parado para el otro lado. Es tan fuerte el movimiento que queda mirando para la cancha. Ya, digamos que es un movimiento natural, ¡pero es un golpe! Lo golpea”, sentenció el Loco.