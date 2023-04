Una curiosa polémica es la que se armó en Colo Colo por la literal desconocida que el plantel de Gustavo Quinteros le hizo a Claudio Borghi, quien en su calidad de comentarista en TNT Sports relató que ningún jugador lo saludó a pesar de compartir el mismo avión en un vuelo.

“Yo viajé con Colo Colo el otro día y si bien no dirigí a nadie de estos chicos, me saludaron solo Quinteros, Gil y Morón (…) No saben, no jugaron conmigo, no fueron compañeros del fútbol, pero tienen que leer los huevones. Este guatón ganó algo en el club, este gordo jugaba”, afirmó el Bichi.

En ese sentido, Borghi cuestionó que “tampoco uno pide que te hagan reverencia. Solo un 'Hola huevón, ¿cómo estás?’, y yo ‘Bien, ¿vos? Bárbaro (…) Y si esto pasa con Colo Colo, imagínate con otro equipo... me agarran a combos”.

Esta acusación trajo respuesta directa por parte del Cacique, siendo el propio Gustavo Quinteros el encargado de “dar la cara” ante este malentendido.

En conferencia de prensa el entrenador albo afirmó que “tengo una muy buena relación con Claudio Borghi. Es un error si algún jugador de Colo Colo no lo saludó, porque es un jugador y entrenador importante, que aportó mucho al club. Está en la historia ganadora de Colo Colo”.

“Cualquier jugador que está en Colo Colo lo debería saludar. Yo siempre que lo veo lo saludo. Compartí con él en el Mundial de Qatar y sé lo importante que fue para la historia de Colo Colo”, concluyó el santafesino.

Una respuesta que se espera lime asperezas en el Cacique con una de las grandes figuras ha tenido Colo Colo en su historia.