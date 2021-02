Pablo Solari y la recta final del Campeonato Nacional: "Nosotros vamos a ir a ganar las tres finales que nos quedan"

Colo Colo consiguió dos valiosos triunfos en sus encuentros pendientes y mira de cerca la salvación en el Campeonato Nacional. El Cacique venció a Coquimbo Unido y Unión La Calera en el Monumental, y alcanzó a Audax Italiano en la tabla de posiciones.

Eso sí, por la diferencia de goles, los albos aún estarían jugando el partido de definición, por lo que aún siguen con la obligación de ganar en la recta final del torneo. Una de las grandes noticias que recibió el Cacique estos días fue la continuidad de Pablo Solari por todo el 2021.

El extremo argentino seguirá a préstamo desde Talleres de Córdoba. "Estoy muy contento, le agradezco al club que me dio la posibilidad de jugar profesionalmente y estoy muy contento de estar en este hermoso club que tiene muy buena gente y compañeros excelentes", reconoció Solari en conferencia de prensa.

Pese a su renovación con el Cacique, Solari no pierde de vista la misión del equipo: "En estos momentos sólo estoy pensando en Iquique y los partidos que restan como todo el plantel. Estamos concentrados en ganar estas tres finales y después veré mis objetivos, estoy concentrado sólo en eso. Este club es reconocido en Sudamérica, lo vivo de esa manera, vivo los partidos y más estar en un club tan grande como este".

Otro tema que abordó el argentino es sobre los consejos que le da Gustavo Quinteros para su juego: "Gustavo me pide tranquilidad, que tome buenas decisiones, que termine bien las jugadas, que no me apure en las jugadas porque soy un poco arrebatado encarando demás. Me pide mucha tranquilidad, porque él me apoya. Me dedico solo a jugar y me siento muy tranquilo, el técnico y mis compañeros me dan el apoyo suficiente para hacerlo".

Solari también se refirió a las comparaciones con Marcelo Barticciotto por su forma de jugar y reconoció su admiración por Alexis Sánchez: "Es un orgullo que me comparen con un fenómeno así. No me siento parecido a nadie, trato de dar mis cualidades que creo que las hago bien".

"Admiro a mucha gente, obviamente que uno mirando el fútbol europeo ve monstruos como Alexis Sánchez, Mbappé, pero uno trata de hacer lo mejor que uno puede", añadió.

Finalmente, el argentino señaló que "nosotros vamos a ir a ganar las tres finales que nos quedan, sea cuales sean los resultado de los demás, eso no nos interesa. Como dije recién, no dan las mismas instrucciones para cada partido, pero nos enfocamos solo en lo nuestro y hacerlo de la mejor manera".