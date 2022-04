El ex entrenador de Colo Colo, que recién llegó al equipo de ascenso españo, aclaró que por ahora no tiene en sus planes pedir la contratación del capitán del Cacique.

Colo Colo goza de un gran momento a nivel internacional, porque ganó los dos partidos que jugó en la Copa Libertadores, ante Fortaleza en Brasil y contra Alianza Lima en el Monumental, con el capitán Gabriel Suazo como una de las figuras.

El zurdo fue vital por su despliegue en el Castelao, mientras que en Macul se anotó con una asistencia, en el gol de Esteban Pavez, y su nivel no deja de subir.

Debido al buen momento, empezaron a sonar rumores acerca del futuro del lateral izquierdo, y uno de ellos lo unía con un ex albo, ya que apareció en la órbita de Málaga, que ahora dirige Pablo Guede.

El ex entrenador del Cacique se refirió este viernes a la opción de que Suazo llegue a España, lo que por ahora descartó de plano, porque no está pensando en sumar jugadores al elenco que está en el ascenso ibérico.

“Esta semana salió que yo quería a un futbolista (Suazo). Está bueno que lo aclaremos y lo agradecería de corazón. Dijeron que yo pedí y yo no vine al Málaga para pedir nada sino para darle todo al Málaga. Por lo tanto, no pedí ni voy a pedir a ningún jugador”, dijo el argentino.

“Que esas mentiras las corroboremos porque son para ensuciar no sé con qué interés. Y menos de donde salieron. No voy a pedirle a nadie. Cuando salga alguna mentira de que Guede pidió a tal, de pedir nada. No voy a pedir a ningún jugador”, agregó con dureza.

Guede, además, explicó cómo se realizan las contrataciones en su club: "tiene su secretaría técnica y a su director deportivo, a los que conocemos, lo hacen muy bien y voy a confiar en ellos a muerte. De pedir nada. Yo no vine para pedir. Cuando salga alguna mentira de que ‘Guede pidió a tal, ustedes ya saben que es mentira. Yo daré mi opinión sobre gustos. Pero de pedir, nada. Quiero aclarar que no voy a pedir a ningún jugador".

Por ahora, hay Gabriel Suazo para rato en Colo Colo, pese a que tiene que negociar la extensión de su contrato con Blanco y Negro.