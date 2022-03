Colo Colito hizo historia recientemente tras debutar en la Copa Chile goleando por 4-1 a La Obra en el estadio Fiscal de Talca, por lo que en segunda ronda se medirá con Universidad de Concepción, pero más allá de eso uno de sus delanteros, Nicolás Mendoza, igual se robó las miradas.

El jugador se lució marcando uno de los goles del triunfo del elenco de la Región del Biobío, pero además llamó la atención de varios en redes sociales producto de su gran parecido con el ariete argentino de Colo Colo Juan Martín Lucero, una situación que él se toma con tranquilidad.

Y es que el jugador del cuadro de Barrio Norte habló con Dale Albo y fue consultado por su parecido con el ex Vélez Sarsfield, y entre risas reconoció que "me llegaron muchas fotos y comentarios sobre Martin, en verdad me da risa solamente, no encuentro que nos parezcamos, pero si la gente lo dice debe haber algún aire".

"Es un gran jugador y para mi es un honor que me comparen con él, dicen que soy el Lucerito de Colo Colito, y más encima se dio que celebramos de la misma forma, aunque yo hice el gol primero y me copió", complementó entre más risas.

Tras eso, Mendoza tuvo palabras para referirse a lo que fue la victoria con un gol suyo ante La Obra en Talca y reconoció que "fue una felicidad tremenda, es algo que no se puede explicar, una sensación que es única poder anotar y más en Copa Chile, algo inédito para nuestro club que quedará en el recuerdo por siempre".

Eso sí, reconoce que no queda conforme y ya se prepara para buscar romper redes en la segunda ronda, donde el desafío será aún mayor ya que enfrentarán a Universidad de Concepción. "Aún queda y espero seguir anotado y que podamos avanzar en la copa", lanzó.

Con respecto al próximo rival, reconoció que estaba en su cabeza poder cruzarse con el Campanil. "La verdad me lo esperaba, el otro día hablaba con un amigo que juega en la UdeC y comentamos que podríamos encontrarnos y se dio. Va a ser muy lindo poder enfrentarlos".

"Sabemos que es difícil ya que ellos son un club profesional y se dedican a eso, nosotros tenemos nuestros trabajos y después nos vamos a entrenar. Hemos estado trabajando muy bien, nuestro cuerpo técnico se preocupa mucho de nosotros y hacen que esto sea lo más profesional posible dentro de lo amateur que somos, así hemos conseguido varios logros y esperamos este sea otro más, ya que en cancha somos 11 contra 11 y lo daremos todo para seguir avanzando", concluyó.

Así, en la próxima ronda de la Copa Chile se enfrentarán este lunes Colo Colito ante Universidad de Concepción, y recientemente desde Dale Albo se ha dado a conocer que ese enfrentamiento será transmitido en vivo a través de las pantallas de TNT Sports desde el estadio Ester Roa Rebolledo.