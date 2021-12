Cuando Colo Colo está trabajando en la conformación de su plantel para la siguiente temporada, donde deberá afrontar el Campeonato Nacional y la Copa Libertadores, uno de los nombres que ha sonado más fuerte es el de Ronnie Fernández, el ex delantero de Santiago Wanderers.

Uno que lo tuvo bajo su mando fue Miguel Ramírez, quien en conversación con la Redgoleta, aprueba la llegada del atacante de Valparaíso para reforzar la delantera de los albos.

"Tuve a Ronnie en el proceso de Wanderers cuando se estaba recuperando de una operación, después como incorporación al equipo. Me sorprendió gratamente su forma de trabajar, de ver el fútbol y no me cabe duda que va caber calado en Colo Colo, si es que llegan a un acuerdo. Por sus características, qué es un hombre que necesita que lo asistan mucho, y viendo que cómo juega Colo Colo, con la pasada de sus laterales, con desdoblamiento de sus mediocampistas y con la cantidad de gente que llega al área para hacer daño, no me quedan dudas de que Ronnie se sentirá cómodo y hará un muy buen torneo si llega", cuenta Ramírez en Redgol.

En ese sentido, el ex entrenador de O'Higgins también analiza la temporada de Colo Colo, donde perdió el título en las últimas fechas ante Universidad Católica, el ex jugador albo asegura que el plantel perdió continuidad por los contagios pero es algo de lo que se debe aprender.

"Creo que hicieron un buen torneo, después de haber tenido un año pasado súper complicado. Llegaron a pelear el título, tuvieron continuidad, tuvieron muy buenos momentos. Lamentablemente tuvo episodios que le mermaron la posibilidad de tener esa continuidad con los equipos titulares por el Covid. Entonces, indudablemente, que se cometieron errores, los que sin duda servirán de experiencia para que nos les vuelva a pasar", detalla Ramírez.

Si bien su nombre siempre suena para Colo Colo, asegura que, por respeto al cuerpo técnico que está trabajando, no se le pasa por la cabeza, teniendo en cuenta que Gustavo Quinteros y su equipo vienen realizando un muy buen trabajo.

"No, porque hay un cuerpo técnico trabajando de forma seria y profesional y no me quedan dudas de que tienen para mucho rato. Lo que transmiten y la identidad que han podido lograr. Han ido de menos a más, tuvieron un año complicado, peleando descenso, y este año lo han hecho bastante bien. Lamentablemente cortaron la continuidad en el tiempo con estos episodios, pero no me cabe duda que estarán mucho tiempo y ojalá que les vaya muy bien en la Copa Libertadores", cierra.