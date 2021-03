Matías Zaldivia se sincera tras salida de los referentes en Colo Colo: "Duele, pero el fútbol te prepara para eso"

Luego de una de las temporadas más difíciles de su historia, en Colo Colo optaron por la renovación total del plantel. Esta medida llevó a la salida de históricos como Esteban Paredes, Julio Barroso o Jorge Valdivia, además de referentes en los últimos años como Juan Manuel Insaurralde, Pablo Mouche y Carlos Carmona.

El plan de Gustavo Quinteros es rejuvenecer al equipo para poder pelear el Campeonato Nacional, aunque la herida aún está abierta. Matías Zaldivia, el último del grupo que sigue en el club, conversó con los medios y rompió su silencio al respecto.

"La partida de los muchachos que le dieron tanta gente al club y en lo personal, con quienes tenía una buena relación. Obviamente que duele, pero el fútbol te prepara para eso, con la partida de amigos y cercanos", fueron las palabras del zaguero que regresó este fin de semana a las canchas.

Zaldivia rompió el silencio tras la salida de los referentes de Colo Colo. Foto: Agencia Uno

Si bien Quinteros logró armar un equipo competitivo, las lesiones y lo mal que han estado sus artilleros lo tiene desesperado por conseguir un central y un delantero, situación que generó una guerra con Blanco y Negro.

Al respecto, Zaldivia se guardó su opinión y aseguró que "son las palabras de Gustavo. Nosotros como plantel estamos muy contentos por el grupo que se formó, porque se adaptaron bien al club. Pensamos en eso, en que hay un buen grupo y de ahí sale la base para pelear los torneos".

Sobre lo mismo, en las últimas horas se especuló con una posible salida del DT. Eso sí, el zaguero destacó que "el plantel está muy enfocado en el día a día. A Gustavo se le ve contento y con ganas de trabajar y eso es lo que a nosotros nos importa".

Finalmente Zaldivia enfatizó que al plantel no le interesa la pelea que está armando Blanco y Negro por no querer traer los refuerzos de Quinteros. "A nosotros no nos está influyendo si ellos tienen algún tipo de problemas. Entrenamos juntos toda la semana y con la misma expectativa de ganar los tres puntos el fin de semana".

