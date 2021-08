Manuel de Tezanos Pinto no entiende la “obsesión” de Gustavo Quinteros por Fabián Orellana: “Esa plata gástala en el 9”

Fabián Orellana es la “obsesión” de Gustavo Quinteros para reforzar a Colo Colo. O más bien, como él dice, para reemplazar a los que se fueron, en este caso a Martín Rodríguez. Tanto que el DT condicionó la llegada de un 9 que la gerencia deportiva le tiene más o menos listo, el brasilero Diogo de Oliveira, a que el Histórico se calce la camiseta del Cacique. O sea los dos, o ninguno.

El tema es que Orellana le pidió a Colo Colo un elevado salario para el mercado chileno y, además, dos años y medio de contrato. Es decir, hasta fines de 2023, algo que no suena para nada atractivo en Pedrero tomando en cuenta los 35 años del ex Audax Italiano y lo que ya les pasó con Nicolás Blandi tras firmarlo por tres temporadas con un sueldo top. Ademas, aún no han conversado con Gustavo Quinteros la renovación de su contrato, que finaliza en diciembre.

Dado este panorama, Manuel de Tezanos Pinto tiene una opinión clara al respecto. “No sé por qué lo están yendo a buscar teniendo jugadores que vienen bien por fuera. Si te vas a gastar esa plata, gástatela en el 9, que es lo que falta. Hasta el mismo Iván Morales podría abrirse”, meditó el periodista en Deportes en Agricultura.

Asimismo, recalcó que “si me voy a gastar esa plata, me la gastaría en un jugador que el plantel no tiene. Para jugar por fuera tiene a Bolados, Solari, Costa, Joan Cruz”.

Fabián Orellana, el jugador que Gustavo Quinteros ahora quiere sí o sí en Colo Colo incluso antes que el 9. | Foto: Agencia Uno

No es primera vez que en Colo Colo el DT se pone firme con la idea de “Fabián Orellana o ninguno”. Héctor Tapia en su momento, y al ver el éxito que tuvo con el retorno de Esteban Paredes desde México, exigió al delantero para su equipo y desestimó fichajes de delanteros que ofrecieron al Cacique como Sebastián Papelito Fernández y Carlos Muñoz. Finalmente, no llegó nadie y el Cacique perdió el bicampeonato tras la 30 ante Universidad de Chile sintiendo mucho la falta de alternativas.