Colo Colo continúa con la búsqueda del centrodelantero que pidió su DT, Gustavo Quinteros, tras la negativa de último minuto de Marcelo Moreno Martins, quien tenía un acuerdo total para vestir la camiseta del Cacique y por expreso pedido de su nuevo entrenador en Cruzeiro, Vanderlei Luxemburgo, echó pie atrás cuando sólo faltaba la firma.

Y en ese trabajo encabezado por el gerente deportivo albo, Daniel Morón, apareció un brasilero que juega en el Plaza Colonia de Uruguay: Diogo de Oliveira, un 9 de 24 años que viene de ser campeón en el país oriental y que, según información dada a conocer por DaleAlbo, es el apuntado en pedrero para fortalecer el ataque de Colo Colo.

Pues bien, el mismo medio conversó con Diogo de Oliveira, quien manifestó que “me llegaron algunas noticias, pero yo no he sabido de nada, quizás mi representante algo tiene. Me gustaría mucho estar en Colo Colo, es un equipo muy grande, pero hasta ahora no me ha llegado nada. Si tienen interés creo que lo han estado hablando con mi representante, pero él no habló conmigo”.

Asimismo, recalcó que “hay muchos comentarios en mis redes sociales (ríe). Mucha gente está comentando en mis fotos y ya se ve un cariño muy grande. Da para sentir el calor de los hinchas de Colo Colo, eso está buenísimo. La única referencia de jugadores que estuvieron ahí es de Jorge Valdivia, porque a él lo vi mucho en Brasil”.

Gustavo Quinteros aprueba a Diogo de Oliveira siempre y cuando le aseguren a Fabián Orellana primero. | Foto: Agencia Uno

Finalmente, De Oliveira expresó que “estoy en mi mejor momento, paso un momento mágico y lindo, disfrutando de cada partido que he jugado con Plaza. Yo soy un 9 de área pero que también salgo a jugar mucho fuera de ella, soy rápido y tengo un poco de habilidad”.

Además de la negociación que debe hacer Colo Colo con Plaza Colonia por Diogo de Oliveira hay otro tema: Gustavo Quinteros le dio el OK, pero condicionado a que también le traigan a Fabián Orellana, a quien quiere sí o sí como el reemplazante de Martín Rodríguez.