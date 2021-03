Gustavo Quinteros feliz con la llegada de Leonardo Gil a Colo Colo: “Con él quedamos completos en el mediocampo”

Leonardo Gil será el quinto refuerzo de Colo Colo tras las incorporaciones de Juan Carlos Gaete, Felipe Fritz, Martín Rodríguez y Miiko Albornoz. El jugador llegará a préstamo por un año desde el Al Ittihad de Arabia Saudita y tras militar en el Vasco da Gama en calidad de cedido, donde descendió con el histórico elenco brasilero.

La noticia tiene feliz a Gustavo Quinteros. “Gil está por llegar en cualquier momento, está todo solucionado y se va a incorporar lo antes posible. Nos faltaría un defensor central y un delantero que estamos buscando para completar el plantel y así encarar toda la temporada. Trataremos de llegar bien al 21 al partido con Católica. Faltan jugadores, luego llega Gil, esperamos un marcador central y tal vez un delantero más. Si bien faltan esas incorporaciones, la mayoría ya está a disposición”, comentó el DT de Colo Colo en Al Aire Libre en Cooperativa.

“Es un gran volante mixto, tiene buen remate, pelota parada, pase cruzado, pase largo, entre líneas, recupera mucho también. Es una característica que necesitábamos incorporar. Con él vamos a estar completo dentro de los volantes mixtos que tenemos. También están los jóvenes como Bryan Soto, Vicente Pizarro que son chicos que están creciendo mucho. En la zona media estamos cubiertos, ahora vamos a tratar de incorporar uno en defensa y otro más arriba para tener un plantel preparado para afrontar toda la temporada”, profundizó.

De paso, dejó en claro qué le falta y cómo ha sido el mercado. “Tengo muy buena relación con los dirigentes, con el presidente, el vicepresidente, con Daniel Morón, todo el tiempo tratamos de hacer lo mejor para Colo Colo. Con respecto a los referentes, había una decisión tomada, desde que llegamos a Colo Colo se nos dijo que venía un recambio generacional. Después pasó lo que pasó, sufrimos mucho, nos salvamos de una situación difícil y mi recomendación fue que Barroso podía seguir un año más, pero la decisión estaba tomada. Ahora debemos reemplazarlo y no hemos podido. Ampuero tuvo opciones, ahora hablamos con un jugador que juega en México. Debemos incorporar un jugador nacional de preferencia y si no, hay que buscar un extranjero para fortalecer y mantener una defensa firme como la que logramos en los últimos 13 o 14 partidos del torneo”, relató.

“Estamos tratando de incorporar jugadores de una lista que dejé. Después tenemos que estar de acuerdo con los dirigentes. Dentro de las características que buscamos para incorporar a un jugador debe tener ciertas cualidades pero debe estar dentro del presupuesto, está la parte económica también. A veces uno tira dos nombres, pero debemos ir por otro de un nivel diferente porque no está dentro de un presupuesto. Ahí se complican las cosas, pero dentro de lo que hemos hablado, por ahora estamos muy bien. Incorporamos jugadores que me gustan mucho, que me interesan y que tienen características para jugar de la manera que uno quiere jugar”, complementó.

Finalmente, destacó que “a Martín (Rodríguez) lo enfrenté tres veces en México. Jugaba como interior por izquierda, también de externo metiéndose hacia adentro y en los análisis que hacíamos del rival, era de los más importantes. Incorporamos bien ahí, tiene mucha claridad, es rápido, se asocia, tiene gol, llega a posición de gol. Estamos contentos con él y con todos. Ha sido una gran elección traerlo”.

Colo Colo tiene su primer apretón de la temporada el 21 de marzo, cuando como campeón de la Copa Chile enfrentará a Universidad Católica por la Supercopa 2020, a partido único, y podrás verla en vivo y en directo por las pantallas de TNT Sports, TNT Sports HD y Estadio TNT Sports.