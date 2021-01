Las alocadas fotos de Maximiliano Falcón sin peluca en su "iniciación" como jugador profesional en Nacional

Colo Colo está en el último lugar de la tabla de posiciones, pero viene de una racha positiva que hace que los hinchas se entusiasmen con que pueda mantener la categoría, ya que suma dos victorias y en empate en sus últimos tres partidos del Campeonato Nacional.

Uno de los jugadores que ha levantado el ánimo y el espíritu de sus compañeros es el uruguayo Maximiliano Falcón, quien se ha transformado en el refuerzo estrella de los albos en la temporada y es amado por los hinchas.

El uruguayo ha sido el pilar de la zaga del Cacique y desde que llegó no ha soltado la camiseta de titular. Además, el particular look del oriental es alabado por los fanáticos, incluso algunos postulan al Peluca como futuro ídolo del club.

Falcón llegó a Colo Colo proveniente desde Rentistas, donde tuvo su debut como jugador, sin embargo, sus primeros pasos los dio en Nacional, cuadro donde hizo las divisiones inferiores y donde se le vio sin "peluca".

El charrúa, como es tradicional en muchos equipos del mundo, fue sometido a la ya conocida "iniciación" que reciben los futbolistas cuando saltan al profesionalismo, y que en estos años se grafica en un corte de pelo.

Los rulos bien definidos del 37 de Colo Colo fueron rapados y en unas imágenes publicadas por Tenfield se ve cómo dejaron a Falcón y al resto de sus compañeros en las divisiones juveniles del Bolso.

Un Peluca sin peluca, así quedó Maximiliano Falcón en su etapa como jugador de Nacional.

Así dejaron a Falcón y a sus compañeros