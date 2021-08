Colo Colo vive un dulce momento, porque está en la parte alta de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional, a una unidad del líder Unión La Calera, y además, por fin tendrá al delantero que tanto espera, Marcelo Martins Moreno.

El atacante boliviano tiene lista su llegada al fútbol chileno, situación que celebran en el Monumental, porque el volante ofensivo Ignacio Jara valoró la más segura conatación del artillero de las eliminatorias.

"Sabemos la gran calidad que tiene Marcelo Moreno Martins, es un gran jugador, pero no tengo ningún detalles sobre la confirmación de su llegada, sabemos que hay muchos rumores, en lo personal no sé nada más, sería una buena contratación, si no, el plantel está súper competitivo, pero si es que llega bienvenido sea", dijo el ex Cobreloa.

Por otra parte, Jara fue consultado acerca de la opción de ser titular, debido a que fue de la partida ante Melipilla y luego salió del equipo contra Curicó, ya que Gustavo Quinteros sigue probando fórmulas en ataque.

Jara recibiendo las instrucciones de Quinteros - AgenciaUno

"En lo personal uno quiere jugar lo que más pueda, estoy con muchas ganas, muy ilusionado, muy comprometido con el equipo, sabemos que la lucha está súper fuerte, es una lucha sana, y eso da gusto, me gusta competir con grandes compañeros, para así ganarme un puesto y estar citado. Esto es paso a paso, día a día, de seguir entrenando y estar preparado para cuando la oportunidad llegue", explicó.

Ignacio Jara y Colo Colo se preparan para el partido de este sábado ante Unión Española, por una nueva fecha del Campeonato Nacional.