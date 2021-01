Ignacio Jara está feliz de vestir la camiseta de Colo Colo y mira al futuro: "Siempre he soñado con jugar en Italia"

Luego de haber quedado fuera de las nóminas, Ignacio Jara por fin se está afirmando en Colo Colo. El ex Cobreloa y Goias ha ganado protagonismo ante las lesiones de Matías Fernández, Jorge Valdivia y Leo Valencia, transformándose en una opción vital para Gustavo Quinteros.

El jugador llegó luego de una dura negociación con los loínos y en las últimas fechas ha tomado la confianza necesaria para destacar en un equipo albo que poco a poco sale del hoyo. Un momento por el que el 30 pasa por voluntad propia, ya que pudo estar en otros clubes antes del cacique.

En conversación con Futuro Fútbol Club, Jara dio detalles de lo que ha sido su paso por Pedrero y aseguró que "en un principio tenía otras ofertas pero apareció Colo Colo y lo pensé más. Son sueños de cuando uno era pequeño, me he sentido cómodo y me han acogido de buena forma. Me siento contento de llegar aquí a diario, vivo el día a día, paso a paso para lograr cosas importantes".

"Llegar al más grande de Chile lo tomo con calma, es un desafío grande pero tengo que hacer las cosas bien. Cada vez me adapto más a mis compañeros y lo que quiere el cuerpo técnico. Sé que todos juntos lo vamos a sacar adelante", agregó.

Este sábado Colo Colo sacó tres puntos de oro ante Coquimbo Unido en la agonía, llenándose de aire en la recta final. "Estar ahí, se pasan muchas cosas por la cabeza. Vi que estaba anulado y era el último minuto, pero escuché gritos de arriba y supe que era gol. Fue algo emocionante, uno no se lo espera ganar así. El grupo se merecía eso, ganar de esa manera ya que estamos todos unidos".

Su puesto ideal y su objetivo

Desde que llegó al cacique, a Ignacio Jara se le ha probado en varios puestos. SIn embargo, el propio jugador reconoce que "si me preguntan, obviamente me gusta jugar al medio. Sentirme libre, dar pases, crear opciones y rematar fuera del área. Me he ido sintiendo mejor, nos vamos conociendo más para lo que quieren y cuando se va conversando todo se hace más fácil".

El 30 llegó en un momento delicado del club, pero aún así se ilusiona con lo que puedan hacer más adelante. "Me gustaría hacer cosas importantes en Colo Colo. Ir paso a paso, no me quiero apresurar. Sé que las cosas me han costado mucho, espero hacer las cosas bien y después partir a Europa, pero con trabajo y dedicación".

Jara también tiene claro que estar en los albos le puede abrir las puertas a la Roja. "Creo que el sueño está, llegar a la selección es lo más lindo y es un privilegio para que la familia se sienta orgulloso, pero voy paso a paso. Quiero empezar a sumar minutos y ahí las cosas se van a dar solas, no me gusta hablar de más. Con trabajo las cosas se darán".

Finalmente, el extremo aseguró que una vez haga historia con Colo Colo, espera llegar a la Serie A. "Siempre he soñado con jugar en Italia, pero más que nada porque siempre tuve camisetas de allá, de Totti… siempre me ha gustado jugar ahí".