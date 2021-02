Hugo Tocalli aún cree en Nicolás Blandi pese a que lo buscan dos grandes de Argentina: "Si se queda un año más en Colo Colo va a hacer los mismos goles que en San Lorenzo"

El gran refuerzo de Colo Colo para la temporada 2020 fue el delantero argentino Nicolás Blandi, quien no ha podido rendir y en los 15 partidos que jugó en el Campeonato Nacional marcó apenas dos goles.

El atacante ha perdido toda la confianza del entrenador Gustavo Quinteros, de hecho, es la cuarta opción, tras Iván Morales, Javier Parraguez y Esteban Paredes.

Pese a ello, desde Argentina le siguen teniendo fe, porque el secretario técnico de San Lorenzo de Almagro, Hugo Tocalli, conversó con RedGol y sostuvo que está sorprendido por el bajo nivel del 9, pero cree que aún puede rendir. Además, contó que dos elencos grandes del vecino país siguen al goleador.

"Me sorprende mucho lo que ha pasado con él, porque Nico rindió mucho en San Lorenzo de Almagro. En este momento hay dos equipos, tanto Racing como Independiente, dos equipos grandes que pretenden traerlo", dijo en primera instancia.

"Yo pienso que tal vez la situación que ha pasado el equipo le ha recaído muy fuerte a Nico y no ha podido rendir en goles, porque Nico no te rinde jugando bien al fútbol, te rinde con goles, y no lo ha podido rendir en Colo Colo, con la esperanza que teníamos todos o yo, que estaba en San Lorenzo cuando se fue y pensé que iba a hacer muchos goles, por eso el fútbol nunca se sabe donde está la verdad de uno", agregó sobre el artillero.

Blandi marcó apenas dos goles en Colo Colo - AgenciaUno

¿Puede volver a San Lorenzo?



Tocalli fue consultado acerca de la opción de que Blandi vuelve a vestir los colores de San Lorenzo, lo cual no descartó, debido a su gran paso por el Ciclón, donde era el capitán antes de llegar al Cacique.

"Acá tenemos a Franco di Santo, tuvo una lesión en el primer campeonato y ahora se está poniendo muy bien, y yo creo que va a dar mucho resultado. Pero claro, si se da la oportunidad, claro que Nico tiene las puertas abiertas del club, porque es muy querido por la gente, por todos nosotros y es muy querido por el técnico también", fundamentó.

Por último, el ex entrenador de Colo Colo cree que Blandi puede llegar a rendir en el Monumental, en el caso que decidan que se quede para la campaña 2021.

"Yo creo mucho en Nico Blandi, creo mucho en lo goleador que es. No me acuerdo que partido fue, pero llevaba dos meses en Colo Colo y vi un partido, donde entró en el segundo tiempo cuando estaba Gualberto Jara de entrenador, y erró un gol a dos metros del arco de cabeza, que es su fuerte, no fallaba nunca… Yo no sé si la ansiedad, la desesperación lo llevó a ese nivel, porque en San Lorenzo esos goles no los erraba nunca. Yo sigo teniendo muchas esperanzas y digo que si se queda un año más va a poder revertir esto y hacer los mismos goles que hizo en San Lorenzo", cerró.