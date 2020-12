Gustavo Quinteros se despacha flor de frase para graficar cómo le convierten a Colo Colo: “Nos hacen goles tontos”

Tras charlar con sus dirigidos luego del empate de Colo Colo ante Huachipato por 2-2 en el CAP, Gustavo Quinteros lamentó los puntos que dejó escapar el Cacique jugando buena parte del encuentro con un hombre más por la expulsión de Juan Sánchez Sotelo.

“Tuvimos posibilidades claras para convertir, una de Parraguez muy clara, otra de Fuentes, otro cabezazo. No podemos concretar cuando generamos y ellos nos empatan de pelota parada. Por momentos sí, a lo mejor defendimos de una manera la ventaja, pero no creo que ellos hayan generado demasiadas situaciones como para empatar el partido. Al principio jugamos bien, hicimos el gol y después ellos reaccionaron. Cuando hicimos el segundo gol, lo mismo, reaccionaron, arriesgaron, pero tuvimos situaciones y terminamos mal la jugada cuando tuvimos para liquidar el partido”, dijo de entrada el argentino.

“Creo que el equipo jugó mejor, tuvimos más variantes, presionamos arriba, después nos quedamos un poquito sin piernas con Blandi y Matías Fernández, se cansaron donde no vienen jugando. Van a encontrar ritmo, van a aguantar más, vuelve Mouche también, van a estar todos ahí y cada tres o cuatro días tenemos partidos que serán finales. Debemos seguir mejorando, hoy mejoramos, en el próximo también. Hay que darle más fútbol al equipo como hoy se lo dio por momentos Matías”, complementó.





Asimismo, se mostró satisfecho por los futbolistas que ha recuperado. “Hoy hubo mejoría en varios jugadores. También tienes que entender que es el primer partido de titular de Matías Fernández con nosotros. Mouche jugó dos nada más, Blandi es el primero, etcétera. Se recuperarán y mejorarán. Si le sacan cinco o seis jugadores importantes a los demás equipos no creo que puedan mantener un ritmo o un juego adecuado. Mientras no estén todos, el equipo tendrá altibajos. Para el próximo partido, Matías ya jugó, Blandi terminó sin lesiones, vuelve Mouche, tenemos variantes con Jara. Tendremos más posibilidades de jugar mejor. Estaba preocupado y ahora estoy un poco más tranquilo porque hoy no tuvimos ningún lesionado y tendré a todo lo que tuvimos hoy más Mouche”, meditó.

Luego, y en medio de un mensaje a la gente, hizo una particular reflexión sobre cómo le convierten a su equipo. “Al hincha decirle que confíe, hay un trabajo muy bueno, vamos a tener más variantes, se incorporó Jara, el pibe Solari, se prepara Valdivia, tenemos a Matías Fernández, a Blandi, vuelve Mouche. Podemos trabajar con más jugadores. Vamos a tener mejor fútbol, vamos a jugar cada vez un poquito mejor. El próximo partido es con un rival directo, pero no es el único rival directo. Es la opción de alcanzar a uno de ellos para luego ir por otros. Así tenemos que ir, partido a partido, tratando de mejorar en lo futbolístico, que no nos conviertan goles tontos. Nos hacen goles tontos, de remates de lejos, de pelota parada, de rebotes en el área. El primero fue un rebote, rechazamos, le pega a uno nuestro y le queda, la semana pasada un rebote de 30 metros. Esos detalles debemos mejorar y darle fútbol al equipo”, sentenció.

Abundando en ese concepto, resaltó que “son los detalles que los rivales aprovechan, nos convierten con muy poquito. No es que nos lleguen tres o cuatro veces. Hoy un rebote dentro del área, nos rebotó a nosotros y les quedó a ellos y una pelota parada. Son detalles que debemos evitar. Después con las variantes que estamos encontrando se jugó mejor, se hicieron dos goles elaborados, sobre todo el primero. Tuvimos chances con Parraguez, Fuentes, Jara. Tenemos que seguir generando fútbol, mejorar, porque se vienen un montón de partidos ante rivales directos que también perderán puntos y debemos pasarlos”.

De todas formas, quedó contento con las variantes. “Hoy debutaron, para mí, Matías Fernández, Blandi, Ignacio Jara y Pablo Solari. Necesitamos de todos. Llegaron hace poquito los refuerzos y ya jugaron. Tenemos que tener más tiempo de trabajo, para darles un funcionamiento, para que hagan bien su labor. Hoy tuvimos que reemplazar a Matías y Blandi porque no estaban para 90 minutos, pero entraron bien. El chico Solari tiene 19 años, es una incorporación para mediano y largo plazo, pero lo usamos hoy porque no estaba Mouche. Cuando tengan más trabajo, cuando se acoplen mejor a sus compañeros, andarán mucho mejor, van a generar y aportarán al equipo. No tengo dudas que con la vuelta del Mago (Valdivia) en unos días más, que se está preparando, tendremos aún más variantes. Esa parte me deja un poco más tranquilo, porque hay jugadores que nos pueden dar un montón de cosas en ofensiva”, aseveró.

Las finales de Colo Colo



El Cacique jugará este martes, a partir de las 18:30 horas, con Deportes La Serena en un partido de suma importancia en la batalla por escapar del último lugar del Campeonato Nacional.

Ante esto, Quinteros manifestó que “ésta era una final, el que viene también. Vamos a tener un montón de partidos así. Vamos a ir peleando esta situación abajo en la tabla con varios equipos, no sólo con La Serena. Habrá otros. Tenemos que estar preparados para muchas finales, una batalla dura. No tengo dudas que el partido con La Serena es importantísimo porque es el rival que más cerca tenemos para alcanzar, pero después faltan un montón. Los rivales van a perder puntos, otros van a ganar, nosotros debemos pensar en tener una regularidad”.

Juan Sánchez Sotelo se encontró un rebote y batió a Brayan Cortés. Uno de los "goles tontos" que Gustavo Quinteros no quiere que le hagan a su equipo. | Foto: Agencia Uno

“Ahora viene una final ante un rival directo y debemos jugar mejor, ganar, sumar de a tres y luego, con la ayuda de los recuperados y los que llegaron, hay que mejorar, jugar mejor de lo que jugamos. Esos detalles nos harán ascender en la tabla”, complementó.

Finalmente, insistió en la idea en que los tantos que le convierten a Colo Colo van más allá del arquero. “Hoy Cortés tuvo un buen trabajo. Le patearon en el área chica después de un rebote que dio en nosotros y le queda al delantero. Nada que hacer. Y el segundo fue un cabezazo que entró al ángulo. Lo que pasa es que son detalles que debemos minimizar. Nos hicieron goles tontos. Con Curicó un rebote de 30 metros, Iquique de afuera también después de perder una pelota. Esas cosas se deben corregir, porque estamos perdiendo puntos”, concluyó.