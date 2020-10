Gustavo Quinteros analítico y en éxtasis con Colo Colo: “Hay que trabajar mucho y levantar al gigante para ponerlo donde se merece”

Gustavo Quinteros tuvo un debut caliente con Colo Colo: empató 2-2 con Coquimbo Unido de visita con un gol en la agonía del juvenil Luciano Arriagada y discutió de manera vehemente con el juez, Nicolás Gamboa, por su uso del VAR.

Pero ya más calmado, el argentino analizó todo lo que se le viene. “Debemos analizar el primer tiempo que no fue bueno para nosotros, no era lo que habíamos entrenado, planificado, pero sí lo hicimos en el segundo tiempo y eso me da tranquilidad. Los jugadores, a pesar del resultado adverso, intentaron jugar como entrenamos estos dos días, queriendo ser protagonistas, usando las bandas con Bolados y Costa abierto, juego interior con Valencia, Suazo y Matías Fernández. Pero lo hicimos sólo en el segundo tiempo y alcanzó sólo para un empate. Debemos seguir trabajando y mejorando partido tras partido”, expresó de entrada.

“Colo Colo es un equipo grande, tiene que ser protagonista más allá de los resultados. No puede jugar de local ni de visitante esperando, dejando al rival que juegue en campo propio. Debemos ser un equipo protagonista que pueda jugar cada vez mejor, tener un funcionamiento desde el conocimiento en los entrenamientos”, abundó.

Sobre lo que vio en cancha, dijo que “en dos días los jugadores asimilaron ese funcionamiento que salió muy bien en el segundo tiempo ante un rival muy cerrado, que se estaba defendiendo de un resultado positivo. Así y todo generamos situaciones”.

“Hoy pusimos a Campos, Valencia y Bolados por un sector y jugaban en otras posiciones. Primer partido, dos entrenamientos. Del otro lado Suazo como interior con Costa lo habían hecho pero no con Véjar. Buscamos asociaciones que den llegadas, como tuvimos. Creo que el equipo llegó bien, tuvimos dos claras en el primer tiempo, una de Insaurralde y otra de Paredes, rematamos de media distancia, metimos mucho juego por banda tras corregir en el entretiempo, pero me gustó la rebeldía del equipo, salir a buscar aún en adversidad. Siempre es un golpe duro cuando vas abajo después de tantos partidos sin poder ganar. Eso lo rescato. El segundo tiempo fue muy positivo en todo sentido”, complementó.

Los “pibes” y las diferencias con Universidad Católica



Consultado por el ingreso de Arriagada, recalcó que “necesitábamos frescura, diagonales, presionar al arquero, los centrales y el pibe estaba fresco. Es un jugador interesante, tiene futuro y buen juego aéreo. Se hizo más justicia, sobre todo por el segundo tiempo”.

Asimismo, dijo de los juveniles que “los chicos ya empezaron a ser importantes. No sólo Arriagada, Soto jugó muy bien. Lo saco porque quería arriesgar con un jugador más ofensivo como Matías, que se juntara con Valencia y pudieran asistir a Costa y Bolados. Pero estaba bien el pibe. Estoy contento con los chicos que tenemos. Ojalá en el futuro se puedan consolidar en un mejor momento, hay que buscar mejores momentos futbolísticos del equipo para que el juvenil sea protagonista sin sufrir presiones extras, que sólo tengan la presión de jugar en Primera en el club de su vida. Esperamos ascender en la tabla para que los chicos tengan más protagonismo”.





También comparó situaciones que le tocó vivir en Universidad Católica con lo de ahora. “Los dos son equipos grandes. En casi todos los equipos que dirigí me tocó entrenar a equipos protagonistas. Estoy acostumbrado a pelear en estos vestuarios, en estos lugares donde el equipo grande debe ser protagonista, sacar puntos, ganar, jugar bien. Pero ahora estamos llegando. Tenemos un difícil pero hermoso desafío: levantar un gigante desde abajo y ponerlo en el lugar donde debe estar. Hay que trabajar mucho, este torneo llegar lo más lejos posible y el otro año pelear el Campeonato”, sentenció.

Gabriel Costa fue una de las figuras del debut de Gustavo Quinteros en Colo Colo. | Foto: Agencia Uno

Finalmente, manifestó que “la diferencia es que quizás en Católica tuve pretemporada, pudimos ensamblar, jugamos amistosos, cambiar el sistema de juego que traían el año anterior, de un 4-2-3-1 a un 4-3-3 y fue fantástico, se jugó muy bien. Se consiguieron todos los objetivos locales y por un partido de local no pasamos a otra fase de Copa Libertadores. Pero estoy feliz tras este primer partido en Colo Colo, me doy cuenta que los jugadores son los primeros que quieren salir y trabajan a full. Me siento orgulloso de llegar a este club y compartir estos momentos difíciles con estos jugadores, entre todos debemos hacer lo posible para poner a Colo Colo donde se merece.