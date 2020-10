Gustavo Quinteros dispara indignado contra el VAR: “Lo sufrió Chile y ahora nosotros, nos perjudicaron”

Gustavo Quinteros terminó disfónico de tanto dar instrucciones en su debut como entrenador de Colo Colo, donde consiguió un agónico 2-2 gracias a un gol de Luciano Arriagada cuando el partido se iba.

Pero también perdió la voz por sus discusiones con el árbitro principal, Nicolás Gamboa, y sus asistentes, las que tuvieron su inicio en el penal de Juan Manuel Insaurralde que terminó con el gol de Joe Abrigo desde los 11 metros.

“Los entrenadores debemos diferenciar los goles de las situaciones y el funcionamiento del equipo. Hay que separar. Los goles uno fue un error grosero del VAR y del árbitro, le pega en la mano de espalda, el jugador no puede cortarse los brazos para jugar. Si estuviera de frente y evita un pase, un disparo, pero bueno. Lo sufrió todo Chile ayer y ahora nosotros, nos tocó así. El segundo fue un error individual nuestro que aprovecharon muy bien, un centro al segundo palo sin peligro era”, disparó de entrada el argentino.

Asimismo, recalcó que “para mí fue un error grosero de la gente del VAR y del árbitro, porque lo va a ver. Y todas las jugadas de Coquimbo fue al VAR, cuando nos tocó a nosotros no lo llaman nunca”.

Finalmente, Quinteros dijo que el árbitro “cobra un penal que no existe, el jugador salta agachado y le pega por la espalda, la pelota ya había pasado. Sí, le pega en el brazo, pero no está evitando un disparo. Estamos cansados que se equivoquen tanto y de esa manera. Ojalá tengamos goles más justos ya sea en eliminatorias o en el torneo local y que no perjudiquen a nadie. Hoy nos perjudicaron y ojalá no pase más”.





Quinteros ya tiene historia con Nicolás Gamboa. En el partido entre Universidad Católica y Unión La Calera por los cuartos de final ida de la Copa Chile de 2019, el argentino se volvió loco por la infracción de Matías Laba sobre el Gato Silva que terminó con el campeón de América fracturado. Tanto que fue expulsado por el principal, César Deischler, por sugerencia de Gamboa, que era el cuatro árbitro.

Colo Colo empató de manera agónica con Coquimbo Unido con gol del juvenil Luciano Arriagada. | Foto: Sebastián Órdenes / Colo Colo

El informe fue lapidario en la ocasión. “Expulsado a los 26 minutos el director técnico de U. Católica Sr. Gustavo Quinteros por emplear un lenguaje grosero y ofensivo, saliendo de su área técnica aclamando de forma airada encarando al árbitro asistente Sr. Claudio Ríos y el cuarto árbitro Sr. Nicolás Gamboa, diciendo textual ‘no tienen pantalones, cobardes, son un desastre’”, manifestó el escrito en la ocasión.