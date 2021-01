Gustavo Quinteros no baja los brazos: "Todavía depende de nosotros que podamos sumar puntos y superar rivales que estén cerca"

Colo Colo sufrió una dolorosa y humillante derrota por 3-0 ante Santiago Wanderers en la fecha pasada del Campeonato Nacional y los fantasmas del descenso volvieron a rondar en Macul. El Cacique venía de una buena racha de partidos invictos, pero no les alcanzó para salir del fondo de la tabla.

El entrenador albo, Gustavo Quinteros, no pudo estar en la banca en Valparaíso por su suspensión tras ser expulsado ante Antofagasta en la jornada anterior. Este viernes en conferencia de prensa, el estratega volvió a pedir disculpas por su obsceno gesto en el norte.

"Por más que las provocaciones son duras no debí haber reaccionado así, reitero mis disculpas. Estar suspendido no es lo mejor. Igualmente hemos trabajado muy bien la preparación del partido", reconoció Quinteros.

En esa misma línea, el DT analizó lo que fue el paupérrimo rendimiento del equipo en el puerto: "Yo creo que pesó mucho el cansancio mental y no nos pudimos recuperar al cien por cien (frente a SW). Nosotros jugamos mal, junto al partido con Palestino creo que fueron los que peor hemos jugado. Veníamos de hacer un desgaste muy grande en un partido exigente y no pudimos recuperar energías totales".

"El responsable siempre soy yo, el entrenador. Nos hacen un gol y el equipo no reacciona como debería reaccionar. Anímicamente nos pegó duro y no pudimos resolverlo", refrendó.

Confianza en el equipo



Pese al complicado panorama que atraviesa el Cacique, Gustavo Quinteros aún confía en que sacarán la tarea adelante y no descenderán: "Todavía depende de nosotros que podamos sumar puntos y superar rivales que estén cerca. El partido del domingo es fundamental (Everton). Hemos trabajado bastante la parte táctica para que hagamos un partido bueno".

Sobre el rival del próximo encuentro, el estratega afirmó que "Everton es un equipo que presiona mucho, corre mucho para recuperar, no te deja salir jugando. La idea de nosotros es jugar bien, volver a la intensidad y superar al rival el domingo para sumar de a tres".

Por último, el argentino-boliviano entregó detalles del estado físico de Matías Fernández y Jorge Valdivia: "Matías Fernández está entrenando diferenciado, yo creo que para el próximo fin de semana él va a estar a disposición para jugar".

"Con Jorge vamos a tratar de hacer una rotación para que pueda sentirse bien y aportar lo mejor de él para el equipo. El Mago no pudo demostrar lo mejor que tiene porque el equipo no jugó bien, hicimos un partido que no fue bueno y fuimos superados. A veces lo vamos a poner de entrada y a veces en el segundo tiempo", cerró.