Gustavo Quinteros a lo Luis Fonsi no se da por vencido: "Lo he dicho 152, necesito un defensa y un delantero más"

"Yo no me doy por vencido", dice uno de los temas más populares del cantente puertorriqueño Luis Fonsi, el cual parece haber escuchado muchas veces en el último tiempo el entrenador de Colo Colo Gustavo Quinteros.

El estratega del Cacique asegura que todavía el plantel del Cacique para 2021 no está completo, porque sigue necesitando un defensa central más y un delantero para así tener a todos los jugadores que necesita.

"La forma en lo que yo respondo no tiene nada que ver en contradecirme por lo que el equipo necesita, que es un defensor más y un delantero más, no sé cuántas veces querés que te lo repita", dijo al ser consultado sobre las incorporaciones que faltan.

"Si quieres que me enoje, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, generalmente no me enojo, puedo decir las cosas de una u otra manera, pero nunca voy a contradecirme, porque es lo que realmente pasa", agregó.

Quinteros sabe lo que necesita para Colo Colo - AgenciaUno

Por último, ratificó que quiere dos jugadores más, y en el caso que no puedan llegar para el primer semestre, tendrá que ser en junio, cuando se vuelva a abrir el libro de pases.

"Yo esto lo pedí hace dos meses, ahora tenemos menos días, pero tiene que llegar un defensor y un delantero… Si no llega ahora cuándo querés que llegue… tiene que ser a mitad de año. Pero lo ideal, y lo vuelvo a repetir, y no sé si decir lo mismo en todas las conferencia es bueno, pero lo ideal es empezar toda la temporada, desde la pretemporada, con el plantel completo, para jugar todos los partidos con el plantel completo, como hicieron las mayoría de los equipos, ya lo dije 152 veces, esta 153", aseguró.