Gabriel Suazo se ilusiona con ser capitán de Colo Colo: "Sería un orgullo, pero es decisión de mis compañeros"

Colo Colo busca dejar atrás la terrible temporada 2020 y se prepara con todo para lo que viene. Los albos viven un proceso de reestructuración de plantel que ha llevado a que los referentes de los últimos años partieran, dejando un vacío importante en el plantel.

Pero ya con ellos fuera, el equipo de Gustavo Quinteros empieza a buscar nuevos líderes y es ahí donde Gabriel Suazo quiere tener un rol fundamental. El canterano sabe que son pocos quienes pueden asumir el liderazgo del equipo, razón por la que en el duelo ante Universidad de Concepción fue elegido como capitán.

En conferencia en la pretemporada del cacique, el volante y lateral aseguró que le encantaría ser el portador de la jineta esta temporada. "Obviamente es una responsabilidad increíble. Sería un orgullo serlo, llevo desde los 8 años en esta institución, pero esa decisión pasa por mis compañeros y el cuerpo técnico".

Gabriel Suazo se ilusiona con liderar a Colo Colo.

"Se nos fue Esteban, que era nuestro líder por mucho tiempo. Ahora tenemos que ver en el proceso, hay muchos jugadores que ya han sido capitanes y saben lo que es Colo Colo", agregó.

Suazo también abordó la polémica salida de los referentes, señalando que "lamentablemente se fueron jugadores que voy a extrañar un montón, unos líderes, pero ahora hay que formar nuestros propios líderes y debemos saber llevar sus enseñanzas para llevar al equipo adelante".

El todoterreno no solo lamentó el adiós, sino también lanzó un dardo a Blanco y Negro, principales responsables de su partida. "No sé si era el momento. Eran jugadores importantes para nosotros, de mucha experiencia y que están identificados con el club. Para mí son ídolos del club y lo seguirán siendo. Es difícil comenzar sin esos ídolos, sin ese respaldo de los referentes al lado. Pero ellos nos enseñaron que esta situación iba a pasar, para que llevemos el equipo y la unión como ellos lo llevaron".

Finalmente, Suazo confesó que todos los que se fueron quieren regresar. "Para mí y lo digo sinceramente, la mayoría de ellos quieren retirarse en este club, el que ellos aman y donde varios nacieron. Para mí fue una tristeza enorme, en el momento que me enteré fue difícil. Los llamé y les di las gracias por todo, me hubiese encantado que se retiraran con esta camiseta y ganando un campeonato, pero bueno, esas decisiones no pasan por nosotros".

