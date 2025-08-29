Una nueva fiesta en el Claro Arena: los pronósticos para Universidad Católica vs Cobresal

RedGol comparte los mejores pronósticos deportivos para apostar en Universidad Católica vs Cobresal, por la fecha 22 del Campeonato Nacional.

Este sábado, a las 17:30 horas, por la fecha 22 de la Liga de Primera, Universidad Católica tendrá su segunda presentación en el Claro Arena, tras estrenarlo con una victoria por 2-0 sobre Unión Española con tantos de Eduard Bello y de su goleador histórico Fernando Zampedri, que sufrió una lesión y no será parte del encuentro.

El duelo será clave en la pelea por el sexto puesto, que hoy ocupa La Franja con 33 puntos, apenas uno por encima del Minero. El elenco visitante llega con una campaña irregular en sus últimos siete partidos, con tres triunfos, un empate y tres derrotas.

En la previa del compromiso, nuestro experto te acerca los tres mejores pronósticos para que tengas en cuenta antes de realizar tus apuestas.

Pronósticos para apostar en Universidad Católica vs Cobresal

Goles totales: Menos de 2.5 1.85 Ambos equipos anotarán: No 1.83 Córners de Universidad Católica: Menos de 7.5 + Córners de Cobresal: Menos de 4.5 2.10

Pocos goles en el Claro Arena

En seis de los últimos nueve partidos de Universidad Católica, se anotaron menos de tres goles.

A su vez, en cinco de los recientes seis encuentros de Cobresal, también se marcaron dos tantos o menos.

Goles totales: Menos de 2.5 – 1.85 en Betano

Dato compartido: no marcan ambos

En las cuatro anteriores localías de la UC en la Liga de Primera, no anotaron ambos conjuntos. Misma estadística para el Minero fuera de El Cobre: en sus cuatro recientes actuaciones de visitante, no se registraron anotaciones de los dos bandos.

Ambos equipos anotarán: No – 1.83 en Betano

¿Cómo son los córners para Universidad Católica y Cobresal?

En 15 de sus 20 partidos en el Campeonato Nacional, La Franja ejecutó menos de ocho tiros desde la esquina.

El Legionario, por su parte, alcanzó los cinco córners a favor en solo dos de sus 10 partidos de visitante en el certamen.

Córners de Universidad Católica: Menos de 7.5 + Córners de Cobresal: Menos de 4.5 – 2.10 en Betano

Cuotas en Universidad Católica vs Cobresal

