Gabriel Mendoza pide la cabeza de Harold Mayne-Nicholls: “Él no siente lo que es Colo Colo”

Siguen surgiendo repercusiones por los dichos de Harold Mayne-Nicholls, vicepresidente de Blanco y Negro, quien expresó que “no se acaba el mundo si toca descender. No habrá problemas en La Moneda. El país tiene problemas más importantes”.

Ahora fue el turno de Gabriel Mendoza, histórico jugador del Cacique, quien en conversación con radio Cooperativa expresó que el dirigente demostró que “no siente la institución y no siente lo que es Colo Colo”.

“Esas declaraciones me dejan más en claro que el ADN de Colo Colo no está en ellos, no está en algunos dirigentes y más aún en Harold. Fueron declaraciones desatinadas, desafortunadas y nos demuestran que él no siente la institución y no siente lo que es Colo Colo”, expresó.

“En la situación que está viviendo el club, peor nos deja a los hinchas y demuestra que no tiene nada qué hacer, y debería dar un paso al costado (…) Harold me parece un tipo inteligente, y como tal no puede pegarse esta declaración, demostrándonos que no es colocolino”, agregó.

Los Albos están preparando su compromiso ante Deportes Antofagasta. (FOTO: Agencia Uno)

En la misma línea, complementó que “deben escuchar a los que sienten la camiseta y que están en el club: al 'Chano' Garrido, a Raúl Ormeño, al 'Chico' Pérez, a Daniel Morón, a Barticciotto que está en el Club Social. Le digo a los dirigentes 'llámenlos, escúchenlos y no hagan más leseras, porque Colo Colo es la institución más grande y popular de Chile”.

Finalmente, sobre el futuro del Popular en el Campeonato Nacional, sentenció que “lo principal ahora es mantener la categoría y luego hacer un cambio profundo”.