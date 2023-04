Beausejour y el nuevo caso de violencia de género de Thompson: “Lo primero es ayudar y empatizar con la víctima”

El ex jugador analizó el delicado caso de violencia de género que involucra al formado en Colo Colo. “Este muchacho irá a otro lugar de la sociedad y si no recibe la ayuda a nivel de profesional, quizás será un círculo vicioso que no sabemos en qué va a terminar”, afirmó.