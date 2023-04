Jordhy Thompson otra vez es protagonista una de terrible denuncia de violencia de género luego de una nueva funa por parte de su ex polola, Camila Sepúlveda, quien en redes sociales en horas de ayer desclasificó recientes ataques por parte del jugador formado en Colo Colo.

Ítalo, el padre de la mujer, entregó su versión de los hechos en conversación con Chilevisión, afirmando que ya hicieron una denuncia a Carabineros y que esperan que Colo Colo se haga cargo de varios daños materiales por parte de Thompson.

“Camila no está muy bien. Lo viene pasando mal hace hartos meses. Ella siempre intentó luchar, pensar que era algo del momento, pero al final esto se salió de las manos. Espero que con los últimos episodios del fin de semana ella se de cuenta que esto tiene un punto final y que tiene una red de apoyo grande. Yo soy transportista y no estoy tan presente, pero está su mamá y sus abuelos”, afirmó.

En ese sentido el padre de Camila sostuvo que “estamos tomando acciones legales y esto no se va a quedar así. Vamos a Colo Colo para que responsan por sus cosas. Son varios teléfonos y un Ipad que él le rompió. Esperamos que respondan”.

“Ella seguía con este niño en contra de toda la familia. Él tenía las puertas cerradas de nuestra casa. La mamá de Camila no lo aceptó nunca más. Me imagino que ella estaba enamorada, la lleve obligada a sacar la denuncia y cuando la pusimos otra vez volvió. No por eso la vamos a dejar a la deriva”, agregó.

Sobre alguna sanción que espera para el jugador, Ítalo fue claro en decir que “yo en estos momentos no estoy con la capacidad de ver el futuro de este niño. Lo que más quiero es que lo echen de Colo Colo. Es lo que sentimos y queremos que pase. Pónganse en mis zapatos”.

“Esto es nuevo para todos. Nunca en nuestra familia hubo un caso de violencia intrafamiliar. Estos son errores que también cometemos los papás, pero con lo que hablé ayer con mi hija, creo que llegamos a un punto final. Antes me decía que no me metiera. Espero no equivocarme. La denuncia está en Carabineros. Yo hablé con la mamá de mi hija y me dijo que la denuncia a está”, declaró.

Para cerrar, Ítalo Sepúlveda declaró que “yo sabía que esto iba a pasar. Cuando decían que le iban a dar ayuda psicológica y eso, yo le dije a Camila que este niño en un mes iba a estar jugando. En Colo Colo ven la plata no más, son una empresa. Con Camila queremos llegar a las últimas consecuencias”.

Tal y como pasó con la denuncia realizada en marzo pasado, han pasado las horas y Colo Colo todavía no alza la voz al respecto. Habrá que ver si durante el día hay algún comunicado que detalle algún tipo de sanción para el jugador.