Rodrigo Herrera le deja un recado a Jorge Valdivia: “Los jugadores deben saber retirarse en el momento justo”

Jorge Valdivia fue uno de los último refuerzo presentado en Colo Colo para afrontar la segunda rueda del Campeonato Nacional 2020 y ayudar al equipo a luchar por la permanencia en Primera División.

Sin embargo, su mal estado físico y las lesiones solo le permitieron ser considerado para cuatro partidos y jugar en tres de ellos: ante Universidad Católica, Santiago Wanderers y Everton, sumando un total de 89 minutos en cancha.

En ese sentido, Rodrigo Herrera, conductor del programa RedGol en radio La Clave, se refirió al complejo panorama del volante y aseguró que “los jugadores deben saber retirarse en el momento justo”, dando a entender que el Mago debe pensar en terminar su carrera futbolística.

"Ayer se supo que Jorge Valdivia no se recuperó de sus problemas físicos, no va a estar en las últimas dos fechas, con lo que podemos decir de que la idea de que Valdivia fuera un jugador relevante en esta posible salvada de Colo Colo, ya no ocurrió. ¿Cómo evaluamos este regreso? ¿Un fracaso? ¿Un aporte desde lo emocional al grupo? Me imagino que debe estar muy complicado, porque él no venía para esto, no venía para estar lesionado o estar en la banca, pero es la realidad”, partió diciendo.

“Está todo mal para Valdivia: perdió la demanda, no jugó en Colo Colo, va a quedar marcada su última actuación, cuando ingresó y se lesionó a los 20 segundos. En realidad, no sé si fue un error, pero las cosas no resultaron. Y también tiene que ver con lo que hablábamos: los jugadores deben saber retirarse en el momento justo, antes de que el físico o el fútbol los termine abandonando”, agregó.

Por consiguiente, el futuro de Valdivia está complicado, porque casi es una realidad que no seguirá en el Estadio Monumental y que, si decide seguir jugando, deberá buscar una nueva casa deportiva que esté dispuesta a asumir el riesgo de contratar un futbolista de mucha calidad, pero que es propenso a las lesiones.