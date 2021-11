Colo Colo tuvo listo en su momento a Marcelo Moreno Martins, pedido expresamente por Gustavo Quinteros como refuerzo. No obstante, a última hora y con todo listo, el boliviano manifestó que el cambio de técnico en Cruzeiro le otorgaba más opciones y se decidió quedar en el club de su vida para ayudarlo a evitar el descenso a la tercera categoría en Brasil. Todo esto motivó que el Cacique se moviera de emergencia y, finalmente, firmó a Christian Santos, que no ha tenido regularidad por ahora.

No obstante, y dado que el técnico albo lo conoce, durante la presente jornada surgió la información que hay un interés por reactivar la negociación. Pero todo terminó de manera abrupta tras la reunión de directorio de Blanco y Negro, donde el presidente de Colo Colo, Edmundo Valladares, le bajó la cortina de golpe al goleador de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022.

“Lo descarto completamente. Por ningún motivo. No hemos vuelto a conversar. No ocultamos, queremos ser directos y transparentes. Fue un golpe. Teníamos todo aprobado, la intención que llegara. No se dio. Los jugadores que quieran venir a Colo Colo deben estar convencidos y ya nos dijeron en su minuto que no venía. No hemos insistido con ese tema”, sentenció Valladares en punto de prensa.

Y dicha actitud fue celebrada por Johnny Herrera en Todos Somos Técnicos de TNT Sports. “Es bueno que Valladares se ponga firme ante ese tipo de cosas. Cuando les da lo mismo los clubes, los jugadores empiezan a ningunear a las instituciones”, aseveró el Samurai.

Finalmente, el ídolo de la U de Chile recalcó que“no es cualquier club, es Colo Colo. Basta de que se lo pasen por donde quieran. Por lo que recuerdo, Moreno Martins tenía acuerdo por todos lados y a último minuto dijeron con el representante que no querían venir por A, B o C motivo. Cuando hay ninguneo, hay que cerrar la puerta nomás”.