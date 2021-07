Patricio Yáñez y eventual salida de Maxi Falcón de Colo Colo: “Tienen que abrirle las puertas para que se marche”

Maximiliano Falcón no lo está pasando bien en Colo Colo, porque en cuestión de semanas pasó de ser referente y titular indiscutido a perder el puesto por la trayectoria de Matías Zaldivia y la llegada de Emiliano Amor.

Ante ese panorama, en los últimos días surgió el trascendido de que Nacional de Uruguay lo tiene en carpeta. Incluso el propio defensor reconoció el interés y aseguró que “si acá en el Cacique no sigo jugando y un club importante me necesita, habría que conversarlo”.

Por lo mismo, Patricio Yáñez realizó un breve análisis en Deportes en Agricultura sobre la situación del uruguayo y fue categórico: “Cuando tú asumes la calidad de suplentes es muy difícil para un jugador que fue, para mi gusto, importantísimo en salvar a Colo Colo de ir a la Primera B. Entonces hay un golpe anímico, me imagino que quiere jugar, es joven. Y si quiere irse, se tiene que ir no más. Tienen que abrirle las puertas para que se marche”.

Pero eso no fue todo, porque se sumó a estas palabras Cristián Caamaño: “A Falcón lo sorprendió la situación de (Emiliano) Amor, porque él pudo haber esperado que (Matías) Zaldivia, con muchísimo más recorrido en el club, de pronto una vez recuperado pueda ser titular, pero Amor ni siquiera realizó una transición, ni siquiera lo sentaron en la banca y se podía esperar que Zaldivia-Falcón arrancara cuando estaban todos”.

“Para (Gustavo) Quinteros no hubo memoria, no hubo recuerdos de la campaña anterior cuando Falcón fue urgido como el símbolo de la permanencia. Recordemos que había hinchas que levantaban su figura para el escudo de Colo Colo, acá planteábamos si en un Cacique más completo hubiese sido titular, y hoy está viviendo el otro lado de la moneda: en cinco meses se olvidó todo lo que realizó o para Quinteros no era tan bueno tampoco, coincidiendo con nuestro análisis, y termina jugando Zaldivia-Amor y, para que salgan esos dos, parece que deben pegarle un balazo. Se le está haciendo muy difícil a Falcón y eso lo tiene inquieto”, agregó.

De esta manera, todo parece indicar que el futuro del zaguero está en las manos del propio jugador, porque para el partido con Santiago Wanderers no fue considerado por problemas musculares y salvo una lesión, Falcón es la tercera opción para Quinteros.